DEAŞ’ın hendekçisi tutuklandı: Çok sayıda gözaltı var

Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi sosyal medyaya damga vurdu

Sosyal medyada 'adaylık oyunları' başlığıyla paylaşılan animasyon video, en çok izlenenler arasına girdi.



Millet İttifakının adaylık için öne çıkarılan isimlerinin yer aldığı animasyon filmde, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Almanya'dayken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le Saraçhane'de buluştuğu anlar canlandırıldı.



Animasyonda Kılıçdaroğlu'nun Saraçhane'ye gelmesi ve ardından CHP grup toplantısında kürsüye İBB Başkanı İmamoğlu'nu davet ettiği anlar izleyenleri gülümsetti.