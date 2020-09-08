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Gündem Terör örgütü DEAŞın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı
DİYARBAKIR

DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Nihat Turan, dün merkez Kayapınar ilçesinde bir paçacıda yakalandı.

Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Turan'ın, tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

Haber Merkezi AA DHA
Yakalanan DEAŞ'lı Nihat Turan
Yakalanan DEAŞ'lı Nihat Turan

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.

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GÜNDEM
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Yakalanmamak için imaj değiştirmiş

Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.

Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Turan'ın daha önce uzun saç ve sakal bıraktığı, gözlük taktığı ancak yakalandığında saç ve sakalını kısalttığı, gözlük takmadığı ve bu sayede gizlendiği belirlendi. Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.

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