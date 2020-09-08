Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu yakalandı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arama kaydı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, DEAŞ'ın sözde Diyarbakır sorumlusu Nihat Turan dün yakalandı.
Yakalanmamak için imaj değiştirmiş
Merkez Kayapınar ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde gözaltına alınan Turan'ın tanınmamak için imaj değiştirdiği ortaya çıktı.
Diyarbakır'da polisin takibiyle yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın Diyarbakır sorumlusu olduğu değerlendirilen Turan'ın daha önce uzun saç ve sakal bıraktığı, gözlük taktığı ancak yakalandığında saç ve sakalını kısalttığı, gözlük takmadığı ve bu sayede gizlendiği belirlendi. Turan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine konuldu.