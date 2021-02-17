DEAŞ'ın sözde mali işler sorumlusu Mersin'de yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye’nin Rakka bölgesinde DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde mali işlerden sorumlu silahlı örgüt üyesi olarak faaliyet yürüten ve illegal yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen şüphelinin Mersin’e geldiğini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, şüphelinin saklandığı evi tespit ederek operasyon düzenledi.

Zanlının ismi açıklanmadı

Operasyonda, ismi açıklanmayan şüpheli yakalandı. Evde yapılan aramada bir cep telefonu ve hafıza kartları ele geçirildi.

Şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

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