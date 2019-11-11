Gündem DEAŞlıların iadesi başladı Alman uyruklu 7 terörist sınır dışı edilecek
POLİTİKA

DEAŞ'lıların iadesi başladı: Alman uyruklu 7 terörist sınır dışı edilecek

DEAŞ'lıların iadesi başladı: Alman uyruklu 7 terörist sınır dışı edilecek

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Çataklı yaptığı açıklamada "İşlemi tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist Türkiye'den sınır dışı edildi. Geri gönderme merkezlerindeki Alman uyruklu 7 yabancı terörist de 14 Kasım'da sınır dışı edilecek" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Terör örgütü DEAŞ üyeleri.
Terör örgütü DEAŞ üyeleri.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen hafta açıkladığı doğrultuda bugün yabancı terörist savaşçıların iadelerine başlandığını söyledi.

Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil
DÜNYA
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok: Türkiye DEAŞ'lıları yargılamak zorunda değil

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Göçten sorumlu İçişleri Bakan Yardımcısı İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı.

Sabah itibarıyla bazı YTS'lerin geri gönderme işleminin tamamlandığını belirten Çataklı, şöyle devam etti:

"Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir YTS'nin, Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce Türkiye'den deport (sınır dışı) edilmesi işlemi gerçekleştirildi. Yine Geri Gönderme Merkezi'nde bulunan Alman uyruklu bir YTS için sınır dışı süreci işletildi, Danimarka uyruklu bir YTS ise adli süreç işletilerek gün içerisinde ülkelerine gönderilecek. Dolayısıyla bugün 3 YTS'nin ülkemizden çıkışları sağlanacak. Ayrıca geri gönderme merkezlerinde bulunan Alman uyruklu 7 YTS'nin seyahat programları yapılmış olup, 14 Kasım'da sınır dışı edilecek."

Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi
DÜNYA
Irak: Aileleri DEAŞ'lı 188 çocuk Türkiye'ye iade edildi

"YTS'lerin kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek"

Suriye'de yakalanan İrlanda uyruklu 2 YTS'nin işlemlerinin tamamlanmak üzere olduğunu ve ülkelerine gönderileceğini aktaran Çataklı, şunları kaydetti:

"Suriye'de yakalanan Alman uyruklu 2 YTS'nin ise seyahat programları tamamlanarak bu hafta içerisinde sınır dışı edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca Suriye tarafında yakalanan Fransız uyruklu 11 YTS'nin işlemleri devam etmektedir. Suriye'de yakalanan YTS'lerin uyruk tespit çalışmaları tamamlanmış olup, detaylı mülakatları yüzde 90 oranında sonuçlandırıldı ve ilgili ülkelerle temas kuruldu. Yabancı terörist savaşçıların kendi ülkelerine iade sürecine kararlılıkla devam edilecek."

DEAŞ buğdayı çalıyor PKK pazarlıyor
DÜNYA
DEAŞ buğdayı çalıyor PKK pazarlıyor
11 milyon fidan toprakla buluşuyor

11 milyon fidan toprakla buluşuyor

Erdoğan: Orman varlığımızı 17 yılda 22,6 milyon hektara çıkardık.
Katarlılara Dubaililere satacağız

'Katarlılara Dubaililere satacağız'

​Ankara'da 'prizma' operasyonu düzenlendi: 28 kişi gözaltına alındı.
Yeni senaryo Irakta

Yeni senaryo Irak'ta

YPG, Irak'ın tartışmalı bölgelerine konuşlandırılabilir.
Petrol<br>kokusunu aldılar

Petrol
kokusunu aldılar

​ABD ordusu YPG/PKK'yla ortak devriye yapıyor.
Teşkilatta<br>değişim sinyali

Teşkilatta
değişim sinyali

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kandemir açıkladı.
İadeler başladı

İadeler başladı

Alman uyruklu 7 DEAŞ'lı terörist sınır dışı edilecek.

Su tesisi<br>tam kapasite

Su tesisi
tam kapasite

​"Barış Pınarı" ile terörden arındırılan Haseke suya kavuştu.

Yargıdan<br>emsal karar

Yargıdan
emsal karar

​Nakit aldığı parayı kartla ödeyince işten atıldı.

Süper Lig'de <br>haftanın 11'i

Süper Lig'de
haftanın 11'i

​Kadrodaki bir isim tartışma çıkardı.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

İstanbul ve 10 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Maaşını isteyen işçiye dayak

Maaşını isteyen işçiye dayak

Diğer işçilerin gözü önünde feci şekilde dövüldü.
Bunlar mafya

Bunlar mafya

Trabzonspor eski başkanı ​Albayrak'tan hakem tepkisi.
Akdeniz'de<br>dev tatbikat

Akdeniz'de
dev tatbikat

​15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personel katılıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.