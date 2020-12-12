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Gündem Dedeleri uyurken yanlışlıkla evi yaktılar
3. SAYFA GAZİANTEP

Dedeleri uyurken yanlışlıkla evi yaktılar

Gaziantep’te, Suriye uyruklu Süleyman Cedan'ın uyuduğu sırada 5 yaşındaki torunu çakmakla oynamak isteyince yangın çıkardı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında eşyaları kullanılamaz hale gelen Cedan, kendisine yardım edilmesini istedi.

Haber Merkezi DHA
Evdeki eşyalar yandı.
Evdeki eşyalar yandı.


Yangın, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İddiaya göre, dedesi uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.

  • Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.


DHA
Her şeyleri yandı.

Her şeyleri yandı

Süleyman Cedan, “Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.

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