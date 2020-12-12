Dedeleri uyurken yanlışlıkla evi yaktılar



Yangın, öğle saatlerinde Sakarya Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. İddiaya göre, dedesi uyuduğu sırada eve giren 5 yaşındaki Muhammed, çakmakla oynamak isterken perdeyi tutuşturdu.



Perdenin alev almasıyla başlayan yangını görenler itfaiye ekiplerine haber verildi. Gelen ekiplerini müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.





DHA Her şeyleri yandı.

Her şeyleri yandı

Süleyman Cedan, “Torunlarım her sabah yanıma gelirler. İlaç içtikten sonra uyuya kalmışım. Torunum çakmakla oynarken evi yakmış. Torunlarım uyandırdı beni, kalktığımda her yer alev almıştı. Battaniyeyle söndürmeye çalıştım ama olmadı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Bize yardım yapılmasını istiyorum. Yatağımız, battaniyemiz, eşyalarımızın hepsi yandı, hiçbir şeyimiz kalmadı" dedi.