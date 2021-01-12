Define kazısı yaparken yerin 15 metre altında yakalandılar

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.’nin (41) evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi. Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.
FOTOĞRAF
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Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Delice ilçesine bağlı Elmalı köyünde yaşayan S.S.'nin (41) evinin bahçesinde define kazısı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Jandarma, Delice Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden operasyon düzenledi.
Kaçak olarak define kazısı yapan suçüstü yakalanan S.S. (41), A.Ö. (41), Y.M. (43), Ü.D.(23) ile aynı ekipten olduğu anlaşılan B.Ç. (54), A.G. (33), T.G. (32), Ü.Ş. (31) gözaltına alındı. Kazı çalışmalarında kullanılan malzemelere ise el konuldu.
Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Suçüstü yakalandılar: Yerin 15 metre altında define kazısı yapıyorlardı
Kırıkkale'de yerin 15 metre altında define kazısı yaparken suçüstü yakalanan 9 kişi gözaltına alındı.
Olay yerinde yapılan incelemede; yaklaşık 15 metre derinlikte, 3 metre genişliğinde ve batı istikametine doğru 5 metre uzunluğunda dev bir çukur açıldığı tespit edildi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAF
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Kent merkezinden geçen Yeşilırmak'ta kuraklık sonucu su seviyesi ve oksijenin azalması nedeniyle 3 gün önce Yazı Bağları Mahallesi bölgesinde balık ölümleri görülmeye başlandı.
Sürüklenen ölü balıklar kent merkezine kadar ulaştı.
Bazı vatandaşlar nehre girerek balıkları avladı, bazıları ise kıyıda çok sayıda balığın çırpınmasını endişeyle izledi, onları suya atarak yaşatmaya çalıştı.
Vatandaşlar gün boyunca oltalar ve elleriyle balık tuttu.
Zabıtalar ve polis ekipleri sık sık 'Irmaktan balık tutmayalım. Zehirli olabilir' uyarısı yaptı.
Olağanüstü kuraklık riski bulunan kentin yeterli miktarda yağmur alamadığını belirten Amasya Valisi Masatlı, Şu anda kar olması gerekiyordu. Dolayısıyla ırmak sathında su seviyesi çok azaldı. Balıkların oksijen ihtiyacı var. Az sularda oksijen azalır. Bizim deredeki kalan oksijen miktarı yüzde 5 seviyesinde. Suyun azalmasıyla oksijen de azalıyor. Dolayısıyla balıkların solungaçlarına çamur türü şeyler dolmaya başlıyor. Hem de solumada güçlük çekiyorlar. Ama öyle söylendiği gibi toplu balık ölümleri yok dedi.
Polis 'balıklar zehirli olabilir' dedi ama kimse dinlemedi
Amasya'da balık ölümleri yaşanan Yeşilırmak Nehri'nde polisin 'Zehirli olabilir' uyarısına rağmen bazı vatandaşların balık tuttuğu görüldü.
FOTOĞRAF
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Olay geçtiğimiz pazar günü saat 05.30 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda yaşandı.
İki kişi kuyumcu dükkanına girdi. İçeri giren kişilerden biri vücuduna sardığı çuvalı üzerinden çıkardı.
İçerde bir süre dolanan ikili, sadece iki bilezik ve hediye paketlerini alarak kaçtı.
Hırsızlık iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, iki kişinin dükkana girdiği, birinin üzerinden çuval çıkarttığı ve hırsızlık yaptıktan sonra kapının camını kırarak uzaklaştığı görüldü
Çuvalla hırsızlığa gelip iki bilezik alıp gittiler
İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanına giren iki kişi çuval çıkartarak hırsızlık yapmak istedi. Dükkanın içinde uzun süre gezen iki kişi içerden sadece iki bilezik ve hediye paketleri alıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.