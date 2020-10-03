Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Defineciler İtalyan Mezarlığını tahrip edip kemikleri çevreye attı
EDİRNE

Defineciler İtalyan Mezarlığı'nı tahrip edip kemikleri çevreye attı

Edirne'de halk arasında İtalyan Mezarlığı olarak bilinen mezarlık, defineciler tarafından tahrip edildi. Defineciler mezarları kazarak insan kemiklerini çevreye attı. Mezarlıkta incelemede bulunan Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, definecilere tepki gösterdi. Mezarlığın 19'uncu yüzyılda kentte Katoliklere ait olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, en kısa sürede buranın ıslah edilmesi gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Tahrip edilen mezarlığın en kısa sürede ıslah edilmesi gerekiyor.
Tahrip edilen mezarlığın en kısa sürede ıslah edilmesi gerekiyor.

Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallesi'nde bulunan ve halk arasında İtalyan Mezarlığı olarak bilinen mezarlık, defineciler tarafından talan edildi.

Kazı yaparak mezarları tahrip eden ve taşlarını kıran ve henüz kimliği tespit edilemeyen defineciler, mezarlardan çıkardıkları kemikleri de çevreye attı. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, definecilerin tahrip ettiği mezarlıkta incelemelerde bulundu. Mezarlığın 19'uncu yüzyıldan kalma olduğunu söyleyen Prof. Dr. Beksaç, Müslüman, Musevi, Hristiyan mezarlıklarında kesinlikle define olmadığını belirtti.

  • Kaçak kazı yaparak mezarları tahrip eden definecilere tepki gösteren Prof. Dr. Beksaç, "Definecilerin her yerde olduğu gibi nereye gidersem gideyim her yerde karşıma çıkan rezilliğin başka bir örneği. Definecinin neyi kazdığı değil, yok ettiği tarih söz konusu. Her yerde karşımıza çıkan bir durum. Yıllardır burası aynı vaziyette, 1990'lardan başlayarak aynı öyküyü ben hep gördüm. Bu mezarlık sürekli bu şekilde karşıma çıkan yerlerden biriydi. Burayı kazmalarına şaşarım, burası Hristiyan mezarlığı, hiçbir şey bulamazlar. Müslüman, Musevi, Hristiyan mezarlığında define olmaz. Olması da mümkün değildir" dedi.

"Islah edilmeli"

Prof. Dr. Engin Beksaç,

mezarlığın en kısa sürede ıslah edilmesi gerek

tiğini ve çökebileceği için tehlike arz ettiğinin altını çizerek, "Mezarlığın bu şekilde kalması çevrede yaşayan vatandaşlarımız ve özellikle çocuklarımız içinde tehlike arz ediyor. Çünkü aşağıda katakomplar, çukurlar var ve burası çökebilir. Buranın bir an önce ihya edilmesi gerekiyor. Burası şu an insanlık dışı bir olay olarak karşımıza çıkıyor. Bir kabristanı bu şekilde bırakmak hiç hoş değil. Çalı, ot, dikenle kaplanmış, ağaçlar çıkmış" diye konuştu.

DHA
Defineciler, kaçak kazı yaparak mezarları tahrip ediyor.

Özellikle Katoliklere ayrılmıştır


Mezarlığın 19'uncu yüzyılın başlarından itibaren Edirne'de yaşayan İtalyan, Fransız ve Avusturyalı gibi Katolik tebaanın yoğun olarak yaşadığı Karaağaç Mahallesi'nin mezarlığı olduğunu belirten Prof. Dr. Beksaç, şunları söyledi:

"Fakat burası sadece bir Ortodoks mezarlığı değil, burası bir Katolik mezarlığıdır. Baktığımızda hem yukarıdaki hem de aşağıdaki katakomptan olsun bunu rahatlıkla anlamak mümkün. Özellikle bu bölgede demir yollarının yapılmaya başlamasıyla birlikte, 19'uncu yüzyılın ikinci yarısından sonra mühendisler diğer görevlilerle birlikte bu Katolik tebaanın nüfusu artmıştır. Büyük çoğunluğu da Avusturyalı ve Alman olarak karşımıza çıkıyor, bir miktar Fransız ve İtalyanın da burada defnedildiğini bilmekteyiz. İlginç olan 19'uncu yüzyılın sonlarında yoğunluk kazanan bir defin durumu var. 20'nci yüzyılın başlarından itibaren, bu defin olayları azalmaya başlıyor, buradaki Katolik tebaanın da ayrılmasıyla birlikte burası kendi haline terk ediliyor. Özellikle yaz dönemlerinde Kaleiçi semtinde yaşayan Katolik ve Ortodoks Hristiyanların, yazlık yaşam bölgesidir Karaağaç. Yoğun olarak Hristiyan tebaayı görmekteyiz. Buna bağlı olarak diğer elçiliklerin ve konsoloslukların da binaları olduğunu biliyoruz, buna bağlı olarak Karaağaç'ın yoğun olarak defnedilen bir mezarlığı mevcut. Ortodoks ve Musevi mezarlıkları ise Edirne'nin öbür tarafında yer alıyor. Burası özellikle Katoliklere ayrılmış bir mezarlıktır."

Abone Ol Google News
Gelecek İslamındır

Gelecek İslam'ındır

​Dünya Müslüman Alimler Birliği Macron'un sözlerine tepki gösterdi.
Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

Kadınlar saltanatının sonunu getirdi

​Osmanlı tarihinde en uzun süre Valide Sultan oldu.
Yunandan Navtex provokasyonu

Yunan'dan Navtex provokasyonu

​Türkiye anında hamle yaptı.
'Kanuni'<br>dönemi başlıyor

'Kanuni'
dönemi başlıyor

​Karadeniz'e açılmak üzere hazırlanıyor.

​Fenerbahçe yıldız ismi kadrosuna katıyor.

Karabağ kurtulana kadar

Karabağ kurtulana kadar

​Tüm imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız...

Stratejik<br>tepeler alındı

Stratejik
tepeler alındı

​Ermeni askerler mevzilerini bırakıp kaçtı.
Aydos ormanında yangın çıktı

Aydos ormanında yangın çıktı

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.
Tarihi anlaşma<br>kütüğe işlendi

Tarihi anlaşma
kütüğe işlendi

Birleşmiş Milletler anlaşmayı tescilledi.
Bizi dövüp<br>dışarı attılar

Bizi dövüp
dışarı attılar

​İYİ Parti genel merkezinde dehşet.
Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

Kobani'yi azmettirenler tutuklandı

​PKK'nın talimatıyla hareket ettiler.
Macron İslam’a savaş açtı

Macron İslam’a savaş açtı

​Nazi ruhu Fransa'da hortladı.
Kaşıkçı'nın<br>katillerini tanıyoruz

Kaşıkçı'nın
katillerini tanıyoruz

​Ölüm yıl dönümünde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önünde anıldı.
DSÖ'den<br>Türkiye'ye övgü

DSÖ'den
Türkiye'ye övgü

Salgını önleme stratejisi takdire şayan.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.