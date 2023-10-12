Değişimciler İstanbul'daki zaferi kutladı: Her türlü ittifak kurulabilir

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel
Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi. Değişimcilerin öncüsü ve Çelik’in maddi manevi arkasında olduğunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler biter bitmez yaptığı paylaşımda siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılığın kazandığını söyledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan, bir diğer isim CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'da bir araya geldi.
"Sayın Başkan ile istişare halindeyiz, seçim sonrası yoğun temas içindeyiz"
Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.
"CHP Genel Başkanı olarak, İmamoğlu ile kahve içmeyi hayal ediyorum"
İYİ Parti'ye yeniden göz kırptı: Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir
İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:
"İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul’da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İYİ Parti de var ya da İYİ Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum."