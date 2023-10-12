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Değişimciler İstanbul'daki zaferi kutladı: Her türlü ittifak kurulabilir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan, Özgür Özel ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanlığını 'değişimcilerin' adayının kazanması sonrası bir araya geldi. İmamoğlu, gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde İYİ Parti ile ittifak yapabileceklerine inandığını belirtip, "Buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum." dedi. Özel ise, "CHP Genel Başkanı olarak, İmamoğlu ile kahve içmeyi hayal ediyorum" dedi.

Hüseyin Berk
18:36 . 12/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

Ekrem İmamoğlu - Özgür Özel

Geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi'nde değişimcilerin adayı Özgür Çelik, genel merkezin adayı Cemal Canpolat'ı geride bırakarak yeni il başkanı seçildi. Değişimcilerin öncüsü ve Çelik’in maddi manevi arkasında olduğunu açıklayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler biter bitmez yaptığı paylaşımda siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılığın kazandığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim hareketi başlatan, bir diğer isim CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu, bugün İstanbul'da bir araya geldi.

"Sayın Başkan ile istişare halindeyiz, seçim sonrası yoğun temas içindeyiz"

Özel ile daha önce de fikir paylaşımında bulunduklarını belirten İmamoğlu,
"Sayın Başkanımız, istişare halinde olduğumuz, fikirlerimizi paylaştığımız ve birbirimizi beslediğimiz, güçlendirdiğimiz, özellikle genel seçim sonrasında yoğun bir temas yaşadığımız yol arkadaşımız.
" dedi.

Özgür Özel ise CHP Genel Başkanlığına adaylığını açıkladığından bu yana çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu söyledi.

"CHP Genel Başkanı olarak, İmamoğlu ile kahve içmeyi hayal ediyorum"

Yolda gelirken dilek tuttuğunu aktaran Özel,
"Saraçhaneye doğru yaklaşırken '1 Nisan günü İstanbul Büyükşehir Belediyesinde meclis çoğunluğunu sağlamış, bugüne kadar elini kolunu bağlayan bütün engellerden kurtulmuş, İstanbul'u büyük bir farkla kazanmış Ekrem İmamoğlu'nun, CHP'nin genel başkanı olarak bir kahvesini içmeyi dilek olarak tuttuk."
diye konuştu.

İYİ Parti'ye yeniden göz kırptı: Son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir

İBB Başkanı İmamoğlu, yerel seçimlerde yaşanabilecek ittifaklara ilişkin soruyu şöyle cevaplandırdı:

"İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul’da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İYİ Parti de var ya da İYİ Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum."






#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Özgür Özel
#CHP
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