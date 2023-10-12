Değişimciler İstanbul'daki zaferi kutladı: Her türlü ittifak kurulabilir

"İstanbul İttifakı' mottosunu İstanbul’da çalıştırmıştık ve bundan hiç vazgeçmemiştik. Bugün İstanbul İttifakı'nın içinde aslında hala Millet İttifakı da var. İYİ Parti de var ya da İYİ Parti'ye o verenler de var. Siyasi partilerin kendi iç mekanizmalarını nasıl işleteceği yönünde verdiği kararlara benim buradan yorum yapmam asla yakışmaz ama son ana kadar her türlü ittifak kurulabilir inancımı tekrar dile getiriyorum."