Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Değnekçi para pazarlığı yaptığı sürücünün polis olduğunu öğrenince şoke oldu
İSTANBUL

Değnekçi para pazarlığı yaptığı sürücünün polis olduğunu öğrenince şoke oldu

Şişli’de park yeri için haksız ücret talep edildiği ihbarı üzerine bölgeye giden sivil polis memuru, kendisinden para isteyen değnekçi ile para pazarlığı yaptı. Para istediği kişinin polis olduğunu gören değnekçi şoke oldu. Korsan otoparkçı hakkında işlem yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Değnekçi para pazarlığı yaptığı sürücünün polis olduğunu öğrenince şoke oldu
Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi’nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti.

Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şişli'de değnekçinin para pazarlığı polis kamerasında
OYNAT 00:28
Şişli'de değnekçinin para pazarlığı polis kamerasında
Şişli'de değnekçilik yapan şahısın sivil polis memuru ile yaptığı para pazarlığı kameraya yansıdı. Para istediği kişinin polis olduğunu gören değnekçi şoke oldu.

Şüpheli O.K. hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağı belirtildi.


İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı
GÜNDEM
İstanbul Taksim'de değnekçi terörü: Otomobilini park etmeye çalışan sürücüye dehşeti yaşattı

Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira
GÜNDEM
Taksim'de değnekçi tarifesi: Bir saati 15 lira

Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda: İSPARK'ın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor
GÜNDEM
Değnekçi terörü hız kesmiyor, mahalleli isyanda: İSPARK'ın mesaisi bitiyor onlarınki başlıyor

Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
GÜNDEM
Bir türlü önüne geçilemiyor: İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisi
Abone Ol Google News
İstanbulu kana bulayacaklardı

İstanbul'u kana bulayacaklardı

'Otogar bombacıları' tutuklandı.
İlk 11ler belli oldu

İlk 11'ler belli oldu

Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.
Süre uzatıldı

Süre uzatıldı

​İçişleri Bakanlığı'ndan 'muafiyet belgesi' açıklaması.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saatin korona bilançosunu açıkladı.

Küme düşen<br> ilk takım belli oldu

Küme düşen
ilk takım belli oldu

39. hafta maçı sonunda Süper Lig'e veda eden ilk takım oldular.

9 yıllık seriyi bozdular

9 yıllık seriyi bozdular

​İtalya Serie A'da şampiyonluklarını ilan ettiler.

Şehidin kanı yerde kalmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.