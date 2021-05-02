Değnekçi para pazarlığı yaptığı sürücünün polis olduğunu öğrenince şoke oldu

Değnekçinin sivil polis ile para pazarlığı yaptığı anlar ise kameraya yansıdı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, yapılan denetimlerde Şişli ilçesi Mim Kemal Öke Caddesi’nde O.K. isimli şahsın değnekçilik yaparak Macro Center önünde park eden araçlardan ücret talep ettiğini tespit etti.

Yakalanan şahıs, işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymamaktan adli işlem yapılmak üzere Harbiye Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Şüpheli O.K. hakkında "kara yolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçu ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden işlem yapılacağı belirtildi.

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