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ZONGULDAK

Dehşete düşüren olay: Kayıp okul müdürü makam odasında ölü bulundu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, iki gündür kayıp olarak aranan Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike makam odasında bilekleri kesilmiş halde ölü bulundu.

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Haber Merkezi İHA
Dehşete düşüren olay: Kayıp okul müdürü makam odasında ölü bulundu
60 yaşındaki okul müdürü Fazıl Etike.

Gelik beldesindeki Ayiçi İlkokulu Müdürü Fazıl Etike'den (60) cuma günü akşamından itibaren haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Etike, yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Etike’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek.
Etike’nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakiben Kilimli ilçesinde toprağa verilecek.
  • Bugün sabah okula gelen görevliler, Etike'yi odasında bilekleri kesilmiş şekilde buldu. Haber verilmesiyle okula gelen sağlık ekipleri, Etike'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Etike'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bileklerini keserek yaşamına son verdiği değerlendirilen Etike'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı bildirildi. Etike'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Olayın ardından okul tatil edildi.

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