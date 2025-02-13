Delegeye ev de vadedilmiş

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada, Erzurum ve Ağrı delegelerinin parayla ikna edilerek Kılıçdaroğlu aleyhine oy kullandırıldığı tespit edildi. Bazı delegelere ev vaad edildiği de belirtiliyor.
Özgür Özel'in CHP Genel Başkanı seçildiği 38'inci Olağan Kurultay'a yönelik şaibe iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Delegelerin parayla satın alınarak genel başkanlığın Özgür Özel'e devredilmesiyle sonuçlanan kurultaya ilişkin önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, Erzurum ve Ağrı delegelerinin parayla ikna edilerek Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine oy kullandırıldığı tespit edildi. Delegelerin paranın yanı sıra ev vaadiyle de ikna edildiği öğrenildi.
CİDDİ TARTIŞMALARA YOL AÇTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde, CHP içinde ayyuka çıkan şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlatmış, "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Söz konusu iddiaların, CHP içinde de ciddi tartışmalara yol açtığı ifade edilirken, parti kulislerinde özellikle Erzurum ve Ağrı delegelerine yönelik usulsüz iddiaları konuşuluyor. CHP Genel Merkezi, kurultay sürecinde yaşanan bu skandalın partiye zarar vermesinden endişe duyarken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
İMAMOĞLU'NUN ACELESİ
Kurultay sürecinde yaşananların, CHP'nin geleceğini ve özellikle 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için aday belirleme sürecini etkileyebileceği değerlendiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurultay olaylarının su yüzüne çıkması durumunda adaylığının parti içinde tehlikeye gireceğini düşündüğü ve bu nedenle aceleci davrandığı iddia ediliyor. Parti kulislerinde konuşulanlara göre İmamoğlu, isminin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bir an önce açıklanmasını ve resmileştirilmesini istiyor.