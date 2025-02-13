Delegeye ev de vadedilmiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı geçtiğimiz günlerde, CHP içinde ayyuka çıkan şaibe iddialarına ilişkin soruşturma başlatmış, "kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi'yi tanık sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Söz konusu iddiaların, CHP içinde de ciddi tartışmalara yol açtığı ifade edilirken, parti kulislerinde özellikle Erzurum ve Ağrı delegelerine yönelik usulsüz iddiaları konuşuluyor. CHP Genel Merkezi, kurultay sürecinde yaşanan bu skandalın partiye zarar vermesinden endişe duyarken, konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Kurultay sürecinde yaşananların, CHP'nin geleceğini ve özellikle 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi için aday belirleme sürecini etkileyebileceği değerlendiriliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, kurultay olaylarının su yüzüne çıkması durumunda adaylığının parti içinde tehlikeye gireceğini düşündüğü ve bu nedenle aceleci davrandığı iddia ediliyor. Parti kulislerinde konuşulanlara göre İmamoğlu, isminin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak bir an önce açıklanmasını ve resmileştirilmesini istiyor.