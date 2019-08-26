Delikanlıca davran

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “PKK’ya terör örgütü diyemeyen Meclis’teki uzantılarına sandıkta gereken dersi verelim.” dedi. Erdoğan, Trabzon’da 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı’nda düzenlenen toplu açılış töreninde halka hitap etti. Tonya’da turistik eserlerin açılışını yaptıklarını belirten Erdoğan, bu eserleri kazandıran isimlere teşekkür etti. Dört buçuk aylık bir ayrılığın ardından bir kez daha Trabzonlularla birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin ve milletin bekası için Kuzey Irak’ta gözlerini kırpmadan hayatlarını feda eden Trabzonlu şehide ve tüm şehitlere Allah’tan rahmet diledi, alandakilerle şehitler için dua etti.

KANLARI YERDE KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “21-22 tane de teröristi içeride ve dışarıda öldürdük. Çünkü ‘şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak’ dedik. Bu da böyle, bu şekilde devam ediyor. Allah razı olsun Süleyman (Soylu) kardeşimiz bu işi yakın takipte tutuyor. Savunma Bakanımız aynı şekilde. Bütün silahlı kuvvetlerimiz, güvenlik güçlerimiz, polisimiz hepsi yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Allah şehitlerimize rahmet, peygamberimize komşu eylesin inşallah.”

SANDIKTA GEREKEN DERSİ VERELİM

Alandakilerin “Meclis’te terörist istemiyoruz” sloganları üzerine de Erdoğan, şunları söyledi: “Bildiğiniz gibi PKK’ya terör örgütü diyemeyen Meclis’teki uzantılarına şehirlerimizde sandıkta gereken dersi verelim. İşte buyurun Diyarbakır, Mardin, Van, buradaki belediye başkanlarını, idari bir kararla görevden aldık mı? Aldık. Zira benim milletimin alın terinden ödediği vergilerle, oralara gönderilen parayı, kalkıp da Kandil’e, terör örgütlerine gönderenleri hiçbir zaman biz görmemezlikten gelemeyiz, onları kapıya koyarız. Şu anda koyduk mu? Koyduk ama CHP çıkıyor, ne diyor? ‘Bu, hak ve özgürlüklere, demokrasiye aykırıdır.’ Bay Kemal, sen bu terör örgütünün mensuplarıyla Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama bizim bu terör örgütlerinin temsilcileriyle en ufak bir dirsek temasımız olamaz.”

CHP, SEN KİMİN YANINDASIN?

Erdoğan, şöyle devam etti: “CHP, sen kimin yanındasın? Eğer ‘Türkiye’nin yanında olduğunu’ söylüyorsan, o zaman milletimize düşmanlık edenlerin yanında ne işin var? Milletimiz sizden istiklalimizi ve istikbalimizi ilgilendiren konularda yuvarlık laflar değil, delikanlıca tavır bekliyor. CHP yönetimine, evlatlarına bir utanç değil, şeref mirası bırakmaları çağrısında bulunuyorum. Kazandığınız üç beş belediye sizi yanıltmasın.”

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EMİNE BULUT OLAYI VAHŞET ALÇAKLIK

Eski kocası Fedai Varan tarafından vahşice öldürülen Emine Bulut hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Emine Bulut hanımefendi ile ilgili olay, yenilir yutulur bir olay değil. Bu ciddi bir vahşet, alçaklık, adiliktir.”

Erdoğan Hacire ana ile görüştü



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’da oğlu Mehmet Akar’ın HDP’lilerce dağa kaçırılması sonrası dört gün HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan sonrasında oğluna kavuşan Hacire Akar ile telefonda görüntülü olarak konuştu. Akar’ı tebrik edip, geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, “Direndiniz ve söke söke bu hainlerin elinden o evladınızı kurtardınız. Bundan dolayı sizleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Bu tür annelere, analara ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Türkçe bilmediği için Kürtçe konuşan ve yanındakilerce tercüme edilen konuşmada anne Akar ise Erdoğan’a teşekkür ederek, “Benim oğlum size emanet.” dedi. Erdoğan da “Eyvallah, başım gözüm üstüne” karşılığını verdi. Oğlunun cezaevine atılmamasını isteyen Akar’a Erdoğan, “Niye atalım? Biz sana teslim ediyoruz, sen gereğini yapacaksın. Biz, her zaman sizin yanınızdayız, sizle beraberiz” yanıtını verdi.

OYNAT 02:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacire Akar'la görüntülü görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da HDP'lilerce dağa kaçırılan oğlu Mehmet Akar için dört gün boyunca HDP İl Başkanlığı önünde mücadele veren Hacire Akar ile telefonda görüştü. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan anne Akar ile Kürtçe de konuştu. BiP'te paylaş Whatsapp'ta paylaş Pinterest'te paylaş Flipboard'da paylaş E-posta gönder



Burası tüm yaylalara örnek

Trabzon’un Tonya ilçesindeki Foleya Mountain Resort Otel’in açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, otelin sahibi Atilla Ataman ve eşi Suna Ataman’ı kutladı.

Erdoğan, “Şimdi yaylalarda da örnek mi arıyorsunuz? İşte size buyurun örnek. Gelin buraya bakın, ona göre yapın da bu yaylalarımız da tarumar olmasın. Oralar da bu güzelliği korusun” diye konuştu. Erdoğan, doğal gazın kullanılmasıyla bu yatırımın çok daha güçleneceğini dile getirdi.

Tonya’dan otele gelmenin biraz fazla zaman aldığını belirten Erdoğan, en kısa zamanda buraya bir helikopter pisti yapılması için ilgililere hemen talimat verdi. Erdoğan, turizmde bu yıl patlama yaşandığına ve 52 milyon turistin ülkede ağırlandığına dikkati çekerek, “Zaten Doğu Karadeniz şu anda turist kaynıyor. İnanıyorum ki şu anda bu yayladaki konaklama başka olacak. Ama bizim Trabzon merkezde de otellerimizi artırmamız lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Yarın Rusya’da

Vladimir Putin - Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daveti üzerine yarın Rusya’ya gidecek. Günübirlik bir ziyaret gerçekleştirecek olan Erdoğan, Moskova’da ikili görüşmelerde bulunacak. Erdoğan, İdlib’deki son gelişmeler üzerine Putin’le yaklaşık 1 buçuk saat süren bir telefon görüşmesi yapmış, Putin Erdoğan’ı davet etmişti. Erdoğan, Rusya’da MAKS-2019 Tatbikatı’nı da izleyecek.