DEM heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

DEM Parti heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü
Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan DEM heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan DEM heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.
Heyet, dün de Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.
Heyetin yarın Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşmesi bekleniyor.
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