DEM heyeti Erbil'de IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Irak'ın Erbil kentinde temaslarda bulunan DEM heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Heyet, dün de Erbil'de Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelmişti.