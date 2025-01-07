DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi başladı

DEM Parti'nin İmralı heyeti, bugün saat 10:30'da TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme su sıralarda kapalı kapılar ardında devam ediyor.
Görüşme su sıralarda devam ediyor...
DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.
Dün AK Parti'yi ziyaret etmişlerdi
Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK parti Meclis grubunu ziyaret etti.
Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.
Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.