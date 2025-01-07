DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi başladı

İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma yaşanacak. DEM Parti İmralı heyeti saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma yaşanacak. DEM Parti İmralı heyeti saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.