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DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi başladı

DEM Parti İmralı heyetinin CHP ile görüşmesi başladı

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
09:097/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Özgür Özel DEM Parti İmralı heyetini kapıda karşıladı
Özgür Özel DEM Parti İmralı heyetini kapıda karşıladı

DEM Parti'nin İmralı heyeti, bugün saat 10:30'da TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme su sıralarda kapalı kapılar ardında devam ediyor.

DEM Parti
İmralı heyetinin siyasi parti turu sürüyor. Bugün TBMM çatısı altında yeni bir buluşma yaşanacak. DEM Parti İmralı heyeti saat 10.30'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i Meclis'te ziyaret etti.

Görüşme su sıralarda devam ediyor...


DEM heyeti, Edirne Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edecek. Ardından da 2. kez İmralı'ya gidecekler.


Dün AK Parti'yi ziyaret etmişlerdi


Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti Heyeti, dün AK parti Meclis grubunu ziyaret etti.


Heyet, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le biraraya geldi.


Görüşme 1 saat 20 dakika sürdü.




#DEM Parti
#İmralı
#CHP

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