DEM Parti'li Gergerlioğlu İmamoğlu'na sahip çıktı: 'Ülkemiz bunu hak etmiyor'

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını eleştirdi.