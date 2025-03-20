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DEM Parti'li Gergerlioğlu İmamoğlu'na sahip çıktı: 'Ülkemiz bunu hak etmiyor'

DEM Parti'li Gergerlioğlu İmamoğlu'na sahip çıktı: 'Ülkemiz bunu hak etmiyor'

15:2020/03/2025, Perşembe
AA
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DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Milyonlarca kişinin oy verip seçtiği bir insanın, birtakım uyduruk gerekçelerle diplomasının iptal edilip ardından gözaltına alınmasını ülkemiz, demokrasimiz hak etmiyor." dedi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'ye yönelik terör ve örgütlü suçlarla ilgili yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasını eleştirdi.


DEM Parti'li Gergerlioğlu, "Milyonlarca kişinin oy verip seçtiği bir insanın, birtakım uyduruk gerekçelerle diplomasının iptal edilip ardından gözaltına alınmasını ülkemiz, demokrasimiz hak etmiyor." diye konuştu. Sağlık Bakanlığına vatandaşların talepleri doğrultusunda verdiği yazılı soru önergelerine mevzuatın kopyalanıp yapıştırılarak yanıt verildiğini iddia eden Gergerlioğlu, yanıtları Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na geri göndereceğini söyledi.

#DEM Parti
#Ömer Faruk Gergerlioğlu
#Ekrem İmamoğlu

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