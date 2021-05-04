Demir çubuklar otomobile ok gibi saplandı: Araçtaki 3 kişi ölümden döndü

İstanbul Çekmeköy’de geçtiğimiz gün yaşanan olayda, iddiaya göre kasasında demir çubuklar ile ilerleyen bir kamyonetin sürücüsü aniden frene bastı. Kamyonetin bir anda durmasıyla kasada bağlanmamış halde bulunan demir çubuklar öne doğru fırladı.

Demir çubuklar kamyonetin önünde duran otomobilin arka camında içeri adeta ok gibi saplandı.

Faciadan dönülen olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Sürücü Furkan K. ile 2 arkadaşı büyük tehlike atlattı.

O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

REKLAM

"CANA GELECEĞİNE MALA GELSİN"

Yaşanan kazayı anlatan otomobilin sürücüsü Furkan K., "Taşdelen'den gelirken burada bir araç çıkacaktı. O araca yol vermek için durdum. Arkamdan da demir yüklü araba hızla geldiği için duramadı. Ani fren yapınca demirler otomobilin üzerine düştü. Allah’a şükürler olsun canda bir şey yok. Cana geleceğine mala gelsin.

Demirler sağdan girseydi, Allah korusun arkadaşıma zarar verebilirdi. Ama soldan girdiği için bir şey olmadı. Ayrıca tam camdan girmedi. Neyse ki arabanın üzerine düştü. Her zaman tedbirli olmak lazım. Bağlasa onu daha iyiydi" dedi.

GÜNDEM Tedirgin eden görüntü: Simsiyah akan Çorlu Deresi ağır koku yayıyor

GÜNDEM Polis yaşlı kadının market poşetlerini evine kadar taşıdı

GÜNDEM Evinin çatısındaki yılanı öldürmek isteyen baba 4 çocuğunu da vurdu