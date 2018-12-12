Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından Demirtaş’ın talebini karara bağlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından Demirtaş’ın talebini karara bağlayacak.
Ayrıntılar geliyor...
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