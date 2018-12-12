Gündem Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu
POLİTİKA

Selahattin Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu

Demirtaş reddi hakim talebinde bulundu

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından Demirtaş’ın talebini karara bağlayacak.

IHA
Son dakika
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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından Demirtaş’ın talebini karara bağlayacak.

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