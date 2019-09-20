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POLİTİKA

Demirtaş ve Yüksekdağ tutuklamaya sevk edildi

HDP eski Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 6-7 Ekim 2014'teki Ayn el-Arap bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin soruşturması kapsamında tutuklamaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Haber Merkezi AA
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ
Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ

HDP eski Eş Genel Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ 2014'teki Ayn el-Arab gösterileriyle ilgili Ankara'daki soruşturma kapsamında tutuklamaya sevk edildi.

Demirtaş ve Yüksekdağ, soruşturma çerçevesinde bulundukları cezaevinden videokonferans sistemiyle cumhuriyet savcısına ayrı ayrı ifade verdi.

Demirtaş ifadesinde detaylı ifade vermek için süre talebinde bulundu. Demirtaş ayrıca Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) marifetiyle değil, avukatlarıyla birlikte bizzat huzurda ifade vermek istediğini dile getirdi.

  • Savcı, ifade işlemi sonrasında Demirtaş ve Yüksekdağ'ı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Demirtaş'ın avukatları, şüphelilerin Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde düzenlenen "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklamaya sevk edildiğini kaydetti.

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