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POLİTİKA

Demirtaş'ın reddihakim talebi reddedildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin iki üyesi için reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, verilen aranın ardından Demirtaş’ın talebini reddetti.

IHA
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve HDP Eş Genel başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Demirtaş'ın avukatları savunma yaptı.

Selahattin Demirtaş'ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin tahliye kararının uygulanmaması ve mahkemenin tarafsızlığını yitirdiği gerekçesiyle, Mahkeme Başkanı Murat İlhan ve üye hakim hakkında reddihakim taleplerinde bulundu. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde değerlendirmesini sundu.

Duruşmaya verilen kısa aranın ardından kararını açıklayan Başkan İlhan, duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddihakim talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

İlhan, sanığın karara yönelik itirazını 7 gün içerisinde 20'nci Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

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