Demokrat Parti 23 Haziran seçimlerine katılmayacak

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, yaptığı açıklamada 23 Haziran’da yapılacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Genel Başkan Uysal, “Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta ‘2. Tur’ hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız” dedi.
Demokrat Parti İstanbul'da kaç oy almıştı?
31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde, Demokrat Parti'nin İBB Başkanı Adayı Ersan Gökgöz 22 bin 268 oy almıştı.