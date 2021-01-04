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POLİTİKA

Demokrat Parti Millet İttifak'ından ayrılacaklarına dair iddiaları yalanladı

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı'nda yer alan Demokrat Parti'nin 2023’te yapılacak seçimlerde yola tek başına çıkacağı iddia edilmişti. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Demokrat Parti’nin bir yere ‘gittiği/geldiği’ yok! Durduğumuz yerde duruyoruz" diyerek iddiaları yalanladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal
Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve yerel seçimlerde Millet İttifakı bloku içinde yer alan Demokrat Parti'nin (DP), 2023’te yapılacak seçimlerde yeni yol haritasını “tek başına seçimlere girmek” olarak belirlediği iddia edilmişti.

"Bir yere gittiğimiz yok"

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. Uysal, "Demokrat Parti’nin bir yere ‘gittiği/geldiği’ yok! Durduğumuz yerde duruyoruz... Sadece yarın PKK’ya karşı mücadele eden, evlatlarını isteyen Diyarbakır Annelerine destek vermek için Diyarbakır’a gidip geleceğiz" dedi.

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