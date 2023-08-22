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Demokrat Partili Enginyurt: Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse sokağa çıkma zamanımız gelmiştir

CHP listelerinden Meclis'e giren Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bir etkinlikte sokak çağrısında bulundu. Terörist başı Öcalan'a methiyeler düzen Merdan Yanardağ ve MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'ı savunan Enginyurt, "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir" ifadelerini kullandı.

15:56 . 22/08/2023 Salı
Yeni Şafak
Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı bahane ederek sokak çağrısı yaptı.

Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı bahane ederek sokak çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, listelerinden Meclis'e girdiği CHP'nin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dalaman Kitap Günleri etkinliğinde konuştu.

Yanardağ ve Pehlivan'a sahip çıktı

Ülkücü olduğunu söyleyen Enginyurt, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a sahip çıkarak sokak çağrısı yaptı.



'Sokağa çıkma zamanımız gelmiştir'

Enginyurt, yaptığı konuşmada "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir.

Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok" ifadelerini kullandı.


Demokrat Partili Enginyurt'tan 'Bizim sırtımız yere gelmez' diyen CHP'li Tanrıkulu'na: 45 yıldır sırtınız hep yerde
Demokrat Partili Enginyurt'tan 'Bizim sırtımız yere gelmez' diyen CHP'li Tanrıkulu'na: 45 yıldır sırtınız hep yerde

CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi. CHP'de yedi kez seçilen milletvekillerinin değişim istediğini belirten Enginyurt, "Değişime önce içinizden başlayın" şeklinde eleştiride bulundu. "Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt, "Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü, kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi. Enginyurt da "Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde" diye konuştu.

#Cemal Enginyurt
#Demokrat Parti
#Barış Pehlivan
#Merdan Yanardağ
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