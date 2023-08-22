CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi. CHP'de yedi kez seçilen milletvekillerinin değişim istediğini belirten Enginyurt, "Değişime önce içinizden başlayın" şeklinde eleştiride bulundu. "Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt, "Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü, kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi. Enginyurt da "Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde" diye konuştu.