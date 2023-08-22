Demokrat Partili Cemal Enginyurt, Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ'ı bahane ederek sokak çağrısı yaptı.
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, listelerinden Meclis'e girdiği CHP'nin yönetiminde olan Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Dalaman Kitap Günleri etkinliğinde konuştu.
Yanardağ ve Pehlivan'a sahip çıktı
Ülkücü olduğunu söyleyen Enginyurt, yaptığı konuşmada terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a methiyeler düzen sözleri nedeniyle tutuklanan Merdan Yanardağ ile şehit MİT mensuplarının kimliklerini ifşa eden Barış Pehlivan'a sahip çıkarak sokak çağrısı yaptı.
'Sokağa çıkma zamanımız gelmiştir'
Enginyurt, yaptığı konuşmada "Bu memlekette Barış Pehlivan ve Merdan Yanardağ hapse girdiyse bu memlekette artık bizim sokağa çıkma zamanımız gelmiştir.
Bizim birleşme zamanımız gelmiştir. Tekrar söylüyorum bu işin partisi falan yok" ifadelerini kullandı.