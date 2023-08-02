"Kemal Bey büyük bir haksızlık yaptı. Kemal Bey, Ahmet Bey'i hem partisinin hem de Türkiye'nin önünde küçük düşürdü. Ne demek Gelecek Partisi'ne 10 milletvekili. Gelecek Partisi'nin 40 milletvekili alması gerekiyor. Ahmet Davutoğlu tek başına seçime girseydi 40 milletvekili çıkarırdı. Dolayısıyla büyük bir fedakarlık yapmıştır. Bu fedakarlığı da seçim dönemi söylememiştir. Şimdi söyleyerek o günün pişmanlığını ifade ediyor."