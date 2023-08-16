Demokrat Partili Enginyurt'tan 'Bizim sırtımız yere gelmez' diyen CHP'li Tanrıkulu'na: 45 yıldır sırtınız hep yerde

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi.
Yerel seçimlerde CHP listelerinden aday olan ve İstanbul'dan milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV yayınında karşı karşıya geldiği CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sert eleştirilerde bulundu.
"Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na yanıt veren Enginyurt bu dönecin tahrik ederek, bölerek yönetildiğini söyledi.
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Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi.