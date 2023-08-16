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Demokrat Partili Enginyurt'tan 'Bizim sırtımız yere gelmez' diyen CHP'li Tanrıkulu'na: 45 yıldır sırtınız hep yerde

CHP listelerinden milletvekili olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi. CHP'de yedi kez seçilen milletvekillerinin değişim istediğini belirten Enginyurt, "Değişime önce içinizden başlayın" şeklinde eleştiride bulundu. "Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt, "Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü, kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye" ifadelerini kullandı. Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi. Enginyurt da "Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde" diye konuştu.

12:02 . 16/08/2023 الأربعاء
Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi.

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ile CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında tansiyon yükseldi.

Yerel seçimlerde CHP listelerinden aday olan ve İstanbul'dan milletvekili seçilen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, Sözcü TV yayınında karşı karşıya geldiği CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'na sert eleştirilerde bulundu.

CHP'deki 'değişim' tartışmalarını eleştiren Enginyurt,
"Yedi defa seçilen adamınız değişim istiyor. Allah'tan korkun. Değişime önce içinizden başlayın"
dedi.

"Biz bir süreci yönetmek zorundayız" diyen Tanrıkulu'na yanıt veren Enginyurt bu dönecin tahrik ederek, bölerek yönetildiğini söyledi.



'Başkan adayınız öldü kongreyi iptal etmediniz'

Kendisine itiraz eden Tanrıkulu'na karşı sesini yükselten Enginyurt,
"Etimesgut'ta ilçe başkan adayınız kongrede öldü kongre iptal etmediniz sırf üç delege fazla alacağız diye"
ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu ise "Biz cumhuriyeti kuran partiyiz. Bizim sırtımızı kime yere getirmedi, kimse de getiremez onu bil" sözleriyle yanıt verdi.

'45 yıldır sırtınız hep yerde'

Enginyurt da
"Sizi gören de 45 yıldır hep iktidar oluyorsunuz sanır. Sırtınız hep yerde"
diye konuştu.

'78 yıllık partisiniz yüzde sıfır bile değilsiniz'

Stüdyoda gerilimin iyice arttığı tartışmada Tanrıkulu, ittifak ortağı olan partiye
"Siz niye iktidar olmadınız kardeşim? 78 yıllık partisiniz yüzde sıfır bile değilsiniz."
şeklinde tepki gösterdi.

#Cemal Enginyurt
#Sezgin Tanrıkulu
#CHP
#Demokrat Parti
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