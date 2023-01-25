Demokrat Partili Faik Tunay'ın başörtüsü rahatsızlığı: Görgüsüzlüğün simgesi yolunda

"Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda. Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta, yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında"