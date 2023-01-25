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Demokrat Partili Faik Tunay'ın başörtüsü rahatsızlığı: Görgüsüzlüğün simgesi yolunda

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, başörtüsünün görgüsüzlüğün simgesi olduğunu ileri sürdü. Yazar Hacer Haniç'in başörtülü kadınlarla alakalı paylaşıman cevap veren DP'li Tunay, "Başörtüsü görgüsüzlerin simgesi yolunda. Gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta" dedi.

13:53 . 25/01/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay

Yazar Hacer Haniç'in başörtülü kadınlara yönelik yaptığı paylaşıma Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay destek verdi. Sosyal medya hesabından yorum yapan Tunay,
"Başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların simgesi olma yolunda"
ifadelerine yer verdi.

'GÖRGÜSÜZLÜĞÜN SİMGESİ YOLUNDA'


Demokrat Partili Faik Tunay başörtüsüne yönelik,
"Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda. Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta, yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında"
dedi.


#Demokrat Parti
#Faik Tunay
#Altılı masa
#başörtüsü
1 saat önce
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Demokrat Partili Faik Tunay'ın başörtüsü rahatsızlığı: Görgüsüzlüğün simgesi yolunda
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