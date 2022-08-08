Demokrat Parti'ye 'Gereğini yapın' diye seslenen Gazeteci Melik Yiğitel İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi: Sıra sende

Demokrat Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, iki gün önce katıldığı canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Enginyurt, daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Latif Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Cemal Enginyurt'a tepki gösteren ve Demokrat Parti'ye seslenerek gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen Gazeteci Melik Yiğitel skandal bir tepkiyle karşılaştı.

REKLAM

"SIRA SENDE" DİYEREK AÇIK AÇIK GÖZDAĞI VERDİ

Paylaşımında, "Utanç verici… Bu saldırgan bir milletvekili! Bu saldırgan bir partinin genel başkan yardımcısı! Demokrat Parti olarak sizi de gereğini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer veren Yiğitel, Demokrat Parti Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi. Yiğitel'in paylaşımına yanıt veren Gürcan Alkan, "Sıra sende" ifadesini kullandı.

Sıra sende — Gürcan Alkan (@SarpAlkan) August 7, 2022

GÜLTEKİN UYSAL'A SESLENDİ: SİZ Mİ TALİMAT VERİYORSUNUZ?

Gazeteci Melik Yiğitel, Canlı yayında bir gazeteciyi öldüresiye döven partinin mensubunun pişkin yanıtının ardından bir paylaşımda daha bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a seslenen Yiğitel, "Demokrat Parti ilçe Başkanınız alenen beni tehdit ediyor. Bunlar sizin talimatınızla mı oluyor Sayın Uysal? " diye sordu.

REKLAM

Demokrat Parti ilçe Başkanınız alenen beni tehdit ediyor. Bunlar sizin talimatınızla mı oluyor Sayın Uysal?

(@DpGultekinUysal)#latifsimsek #CemalEnginyurt https://t.co/bx6j2subwU — Melik Yiğitel (@melikyigitel) August 8, 2022



