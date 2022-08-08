Gündem Demokrat Partiye Gereğini yapın diye seslenen Gazeteci Melik Yiğitel İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi Sıra sende
POLİTİKA

Demokrat Parti'ye 'Gereğini yapın' diye seslenen Gazeteci Melik Yiğitel İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi: Sıra sende

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırmasına sosyal medya hesabından tepki gösteren Gazeteci Melik Yiğitel, Demokrat Parti Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi. Alkan, "Demokrat Parti olarak sizi gereğini yapmaya davet ediyoruz" çağrısında bulunan Yiğitel'e "Sıra sende" diyerek gözdağı verdi. Demokrat Parti'nin gazeteci döven ve tehditler savuran parti mensupları için harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Demokrat Partiye Gereğini yapın diye seslenen Gazeteci Melik Yiğitel İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi: Sıra sende
Melik Yiğitel-Gürcan Alkan

Demokrat Parti Genel Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, iki gün önce katıldığı canlı yayında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Enginyurt, daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek'in yaralı kurtulduğu saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Latif Şimşek'in suç duyurusunda bulunduğu Enginyurt hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Gözaltına alınan Enginyurt’un koruması Emrah Topal'ın sabıkası kabarık çıktı. Saldırganın, “kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Gelişmelerin ardından sosyal medya hesabından Cemal Enginyurt'a tepki gösteren ve Demokrat Parti'ye seslenerek gereğinin yapılması gerektiğini söyleyen Gazeteci Melik Yiğitel skandal bir tepkiyle karşılaştı.

"SIRA SENDE" DİYEREK AÇIK AÇIK GÖZDAĞI VERDİ

Paylaşımında, "Utanç verici… Bu saldırgan bir milletvekili! Bu saldırgan bir partinin genel başkan yardımcısı! Demokrat Parti olarak sizi de gereğini yapmaya davet ediyoruz" ifadelerine yer veren Yiğitel, Demokrat Parti Aliağa İlçe Başkanı Gürcan Alkan tarafından açık açık tehdit edildi. Yiğitel'in paylaşımına yanıt veren Gürcan Alkan, "Sıra sende" ifadesini kullandı.

GÜLTEKİN UYSAL'A SESLENDİ: SİZ Mİ TALİMAT VERİYORSUNUZ?

Gazeteci Melik Yiğitel, Canlı yayında bir gazeteciyi öldüresiye döven partinin mensubunun pişkin yanıtının ardından bir paylaşımda daha bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'a seslenen Yiğitel, "Demokrat Parti ilçe Başkanınız alenen beni tehdit ediyor. Bunlar sizin talimatınızla mı oluyor Sayın Uysal? " diye sordu.

DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
OYNAT 00:46
DP'li Enginyurt'tan Gazeteci Şimşek'e canlı yayında saldırı: Önce darp etti sonra korumasına dövdürdü
Millet İttifakı'nın ortaklarından Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt TV100 canlı yayınında Gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı. Stüdyoda gerçekleşen saldırıda yayın kesilirken, Enginyurt daha sonra korumasına emir verip Şimşek'i darp ettirdi. Şimşek saldırıdan yaralı kurtuldu.


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