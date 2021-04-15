Dendias'ın haddi aşan sözleri sonrası Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini erkene aldı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce 16 Nisan tarihinde gerçekleştirileceği açıklanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından erkene aldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz" ifadelerini kullandı.
Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun yarın yerel saatle 13.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesi, saat 14.30’da ise Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geleceği aktarıldı.
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Daire, Çavuşoğlu’nun 16.00’da Cumhurbaşkanı Tatar ve mecliste temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına katılacağını ifade etti.
Çavuşoğlu ve Tatar, toplantının ardından yerel saatle 18.00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.