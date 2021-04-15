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Gündem Dendiasın haddi aşan sözleri sonrası Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini erkene aldı
POLİTİKA

Dendias'ın haddi aşan sözleri sonrası Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini erkene aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, daha önce 16 Nisan tarihinde gerçekleştirileceği açıklanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretini, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile görüşmesinin ardından erkene aldı. Bakan Çavuşoğlu, ziyarete ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi İHA
Dendiasın haddi aşan sözleri sonrası Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini erkene aldı
Bakan Çavuşoğlu çeşitli temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gitti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi KKTC'ye geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz” dedi.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde grubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya gelmesi ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC’ye ziyaret
OYNAT 00:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan KKTC’ye ziyaret
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere KKTC'ye gittiğini duyurdu. Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC'deyiz' ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Twitter paylaşımında uçaktan inerken KKTC'li yetkililerce karşılandığı anlara ilişkin bir videoya yer verdi.

Çeşitli temaslarda bulunacak

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun yarın yerel saatle 13.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesi, saat 14.30’da ise Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geleceği aktarıldı.

Daire, Çavuşoğlu’nun 16.00’da Cumhurbaşkanı Tatar ve mecliste temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına katılacağını ifade etti.

Çavuşoğlu ve Tatar, toplantının ardından yerel saatle 18.00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunan mevkidaşı Dendias'a sert tepki: Türkiye'ye yönelik ithamları asla kabul etmeyiz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ortak basın toplantısında konuştu. Dendias'ın Türkiye'ye yönelik açıklamalarına sert tepki gösteren Bakan Çavuşoğlu, 'Ben konuşmamda Yunanistan'ı itham edici bir söylemde bulunmadım. İlk görüşmenin daha pozitif bir atmosferde geçmesini umuyordum ama Dendias kabul edilemez ithamlarda bulundu. Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal ettiğini söyledi. Bunu kabul etmemiz mümkün değil.' ifadelerini kullandı.

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