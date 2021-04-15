Dendias'ın haddi aşan sözleri sonrası Bakan Çavuşoğlu KKTC ziyaretini erkene aldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre’nin Cenevre kentinde 27-29 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 5+1 gayri resmi toplantı öncesi KKTC'ye geldi.

Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Milli davamızı yeni bir vizyonla birlikte savunmak için KKTC’deyiz” dedi.

Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC meclisinde grubu bulunan siyasi parti liderleri ile bir araya gelmesi ve bir değerlendirme toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

Çeşitli temaslarda bulunacak

Enformasyon Dairesi’nden verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu’nun yarın yerel saatle 13.30’da Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüşmesi, saat 14.30’da ise Cumhurbaşkanı Tatar ile bir araya geleceği aktarıldı.

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Daire, Çavuşoğlu’nun 16.00’da Cumhurbaşkanı Tatar ve mecliste temsil edilen siyasi parti liderlerinin katılımıyla gerçekleşecek çalışma toplantısına katılacağını ifade etti.

Çavuşoğlu ve Tatar, toplantının ardından yerel saatle 18.00’de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

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