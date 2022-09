Deneyim Okulu'nu tamamlayan öğrenciler sertifikalarını aldı

Kağıthane Belediyesi'nin Deneyim Okulu adlı projesine katılarak farklı alanlarda iş tecrübesi edinen gençlere sertifika ve ödülleri verildi. Kağıthane Belediyesi’nde, Uygulamalı Eğitim Platosu projesi adı altında Deneyim Okulu açıldı. Yaşları 16-23 arası 600 kadar genç Deneyim Okulu'na kaydolarak birer hafta süreyle belediyenin farklı birimlerinde çalışma imkanı buldu. Gençlerden kimisi temizlik işçisi oldu sokakları süpürdü, kimisi zabıta oldu fiyatları denetledi, kimisi de asfalt döktü. Kağıthane Belediyesi'nin projesi olan Deneyim Okulu ile gençler birçok farklı alanda iş tecrübesi kazandı. Deneyim Okulu'nun dönem sonu programı da 5 Eylül’de gerçekleştirildi. Gençlere katılım sertifikaları verilirken çekilişle bilgisayar, cep telefonu, tablet ve elektrikli scooter gibi ödüllerin de sahibi oldular.

Deneyim Okulu’na katılan 600 öğrenciye akıllı saat hediye edildi. Ayrıca yapılan çekilişle 4 gence bilgisayar, 4 gence elektrikli scooter, 4 gence tablet, 4 gence akıllı saat, 4 gence telefon hediye edildi.

“TECRÜBELERİNİZ İLERDE SİZE GERİ DÖNECEK”

Programa katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “İstanbul'a bu program için geldim. Burada yaşadıklarınızı, bu yazı böyle kıymetli, değerli bir şekilde değerlendirdiğinizi görünce gerçekten geldiğimize değdiğini görmüş olduk. Kardeşlerim, hepimizin hayat hikayesi var. Yaşadığımız her bir an, her bir zaman bize o hayat, tecrübe olarak geri dönüş sağlıyor. Ne zaman ki rutinin dışına çıktınız? Kendi hayatınızdaki o olağan birtakım işlerin dışına çıkan bir şeyler yapmaya başladığınızda size birtakım şeyler kazandırdığını yıllar sonra fark edersiniz. Beş gün buraya zaman ayırdınız. İnsan bir şeyin ilmini öğrenmek için yıllarını veriyor. Beş günde o işin bütün ayrıntısını öğrenme imkanı bulamamış olabilirsiniz. Ama o beş günde yaşadıklarınız baktığınızda aslında size bu hayat mücadelesinde iyi bir tecrübe olarak geri döndüğünü Allah'ın izniyle mutlaka göreceksiniz” dedi.

Dağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gençlerin gelişimi açısından böyle organizasyon düzenlediği için başkanımıza teşekkür ediyorum. Gençlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum. İnşallah bu organizasyonun hem İstanbul'da hem de tüm Türkiye'de daha farklı bir şekilde tezahür etmesini de temenni ediyorum.”

“ÇOK GÜZEL HATIRALAR BİRİKTİRDİLER”

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, “Gençler, gördüm ki yorulmuşsunuz. Bu yüzden size hediyeler hazırladık. Her birinize güzel bir gelecek diliyoruz. Bu beş günlük deneyiminizi ömrünüzde hiç unutmayacaksınız. Çok güzel hatıralar biriktirdiniz. Çöp topladınız, çim biçtiniz, sosyal tesislerde çalıştınız, koli taşıdınız, markette rafları dizdiniz, zabıtayla sahayı gezdiniz. Birçok farklı işlerle beraber görmüş oldunuz. Hepinize teşekkür ediyorum. Buradan anneleri babaları da görüyorum. Onlar için de güzel bir deneyim olmuştur diye düşünüyorum açıkçası. Çocuklarımız da geleceğe dair güzel fikirleri de bize sunma fırsatı da bulmuş oldular. Ben emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi daim etsin inşallah. Bu beraberliğimizle beraber de cumhuriyetimizin kuruluşu 100’üncü yıl dönümünde de hep beraber olmayı da nasip etsin diyorum” açıklamasını yaptı.

"HEM KATILIP HEM KAZANDIM ÇOK MUTLUYUM”

Deneyim okuluna katılıp çekilişte telefon kazanan 18 yaşındaki Amine Gökgözoğlu, “Deneyim okuluna katılıp hediye kazandığım için çok mutluyum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu beş günde veteriner, zabıtaların yanında çalıştım. Hayvanları besledik. Belediye çalışanların neler yaptığını görmüş oldum. Ayrıca telefona da ihtiyacım vardı” şeklinde konuştu.

17 yaşındaki Betyül Çakır da duygularını, “Beş gün boyunca bu okulda çalıştık. Ben bana hediye çıkacağını düşünmüyordum. Elektrikli scoter kazandım. Temizlik işleri ve veterinerlik olsun her yerde çalıştık. Eğlenceli işler yaptık” şeklinde ifade etti.