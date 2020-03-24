Gündem Dengesini kaybedince can verdi İstanbulun göbeğinde feci ölüm
3. SAYFA

Dengesini kaybedince can verdi: İstanbul’un göbeğinde feci ölüm

İstanbul Beyoğlu’nda kaldırımda yürüdüğü sırada ayağı takılan 25 yaşındaki genç dengesini kaybedip yola düştü. Talihsiz genç çöp aracının altında kalarak hayatını haybetti. Feci kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Feci kaza sonrası bulvar geçici süre kapatıldı.
Feci kaza sonrası bulvar geçici süre kapatıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bileğiyle göre, akşamüstü kaldırımda yürüyen 25 yaşındaki Enver Arslan, merdivenden ineceği esnada ayağı takıldı. Dengesini kaybeden genç, o esnada bulvar üzerinde seyir halinde olan Uğur Ö. yönetimindeki 34 DG 8569 plakalı çöp arabasının altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı tetkikler sonucunda Arslan’ın hayatını kaybettiğini belirlerdi.

Sürücü polis merkezine götürüldü

Olayın ardından polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Araç sürücüsünün alkol muayenesini yapan trafik polisi, ifadesini almak üzere Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Öte yandan, Arslan’ın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
7 ülkeye ihraç ediliyor

7 ülkeye ihraç ediliyor

​Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 12 dakikada sonuç veriyor.
180 milyon liraya çıkarıldı

180 milyon liraya çıkarıldı

​Bakan Zehra Selçuk'tan destek müjdesi.
Ödemeleri 6şar ay öteliyoruz

Ödemeleri 6'şar ay öteliyoruz

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklama.
En ağır ceza verilecek

En ağır ceza verilecek

​Rekabet Kurumu'ndan koronavirüs fırsatçılarına uyarı.
Benzinde<br>26 ay sonra bir ilk

Benzinde
26 ay sonra bir ilk

22 kuruşluk son indirimle 5 liranın altına inecek.
Bilim kurulu<br>üyesi uyarıyor

Bilim kurulu
üyesi uyarıyor

İyileşen bir vaka yeniden enfekte olabilir...

Test sayılarında<br>artış yaşanacak

Test sayılarında
artış yaşanacak

Uzmanlar: 20 gün içinde sayı çok yukarıya çıkacak.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
Aslan hocam...

Aslan hocam...

Testi pozitif çıkan Fatih Terim'e duygusal mesaj.
Biz evdeyken<br>birileri çalışıyor

Biz evdeyken
birileri çalışıyor

Yüzde 65'i tamamlandı, bölgeye doping etkisi yapacak.
Dünya<br>Terim'i konuşuyor

Dünya
Terim'i konuşuyor

Virüse yakalanması dünya basınında yankı buldu.
3 bin 500'ü<br>kontak kapattı

3 bin 500'ü
kontak kapattı

​Hatlı minibüslere koronavirüs darbesi.
3 haftada taburcu

3 haftada taburcu

Bilim Kurulu üyesi tedavi sürecini Yeni Şafak'a anlattı.
Özgürlüğün sonu

Özgürlüğün sonu

​Hükümet strateji değiştirdi, basın alınan tedbirleri böyle duyurdu.
Tamamı çürüdü

Tamamı çürüdü

​Koronavirüs nedeniyle 30 milyon dolar çöpe gitti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.