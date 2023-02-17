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Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e dolandırıcı damgası: Bu insana para teslim eden cahildir!

Deniz Akkaya, AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'in geçmişte yaşadığı dolandırıcılık davalarına atıfta bulunarak sosyal medyada ateş püskürdü. Yaptığı paylaşımlarda Haluk Levent'in birçok insanı dolandırdığını söyleyen Deniz Akkaya, ''iki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan” ifadelerini kullandı.

11:22 . 17/02/2023 Friday
Yeni Şafak
Eski manken Deniz Akkaya'dan, Haluk Levent'e dolandırıcı damgası.

Eski manken Deniz Akkaya'dan, Haluk Levent'e dolandırıcı damgası.

Kahramanmaraş depremi bahanesiyle milyar TL’ye kadar bağış toplayan ve dolandırıcılık davaları bulunan Haluk Levent için Deniz Akkaya, “iki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan” açıklamasında bulundu.


Akkaya, paylaşımlarının devamında, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve yakalandığı Avusturya'dan ABD'ye sevk edilen Sezgin Baran Korkmaz'la sahnede el ele fotoğrafı bulunan Haluk Levent için, “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur'' dedi.

Haluk Levent'ten cevap geldi


Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine açıklama yaptı.

"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum zamana yazık değil mi?'' dedi.


Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde depremzedeler için düzenlenen Tek yürek Türkiye ortak yayın programına istenmeyen Haluk Levent, ATV yönetiminden de özür dilemişti.




#Haluk Levent
#Deniz Akkaya
#Dolandırıcı
#AHBAP
26 dakika önce
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Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e dolandırıcı damgası: Bu insana para teslim eden cahildir!
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