Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e dolandırıcı damgası: Bu insana para teslim eden cahildir!

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Eski manken Deniz Akkaya'dan, Haluk Levent'e dolandırıcı damgası.
Kahramanmaraş depremi bahanesiyle milyar TL’ye kadar bağış toplayan ve dolandırıcılık davaları bulunan Haluk Levent için Deniz Akkaya, “iki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan” açıklamasında bulundu.
Haluk Levent, Deniz Akkaya'nın iddiaları üzerine açıklama yaptı.
"Şeytanın yeryüzündeki temsilcileri magazinden vurmaya da başladılar. Allah için vurun da şimdi yapmayın. Köylerde donanlar,evsizler, yakınlarının cesedini bulamayanlar canhıraş. WhatsApp hatlarımız çığlık çığlığa. Şimdi ben ara verdim ve cevap yazıyorum zamana yazık değil mi?'' dedi.
Aynı zamanda geçtiğimiz günlerde depremzedeler için düzenlenen Tek yürek Türkiye ortak yayın programına istenmeyen Haluk Levent, ATV yönetiminden de özür dilemişti.