Deniz Akkaya'dan Haluk Levent'e dolandırıcı damgası: Bu insana para teslim eden cahildir!

Akkaya, paylaşımlarının devamında, kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve yakalandığı Avusturya'dan ABD'ye sevk edilen Sezgin Baran Korkmaz'la sahnede el ele fotoğrafı bulunan Haluk Levent için, “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil, bu fotoğrafın açıklaması yoktur'' dedi.