Gündem Deniz Kuvvetlerinin İHAları 12 ilde 45 yangını tespit etti
ANKARA

Deniz Kuvvetleri'nin İHA'ları 12 ilde 45 yangını tespit etti

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait İHA'lar, 28 Temmuz'dan itibaren 33 sorti, 462 saat uçuş gerçekleştirerek, 12 ilde toplam 45 yangını tespit etti.

Haber Merkezi DHA
Deniz Kuvvetlerinin İHAları 12 ilde 45 yangını tespit etti
Bayraktar ve Anka İHA’lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, birçok bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına ilk günden itibaren 4 İHA ile destek sağlamaya devam ediyor.

Dalaman, Çanakkale ve Geçitkale/KKTC Meydanlarından kalkış yapan Bayraktar ve Anka İHA’lar bugüne kadar 33 sorti, 462 saat uçuş yaptı.

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DHA

28 Temmuz 2021’den itibaren gece ve gündüz kesintisiz olarak yapılan uçuşlarda, ilk defa çıkan yangınlar ile söndürme faaliyeti tamamlanmış alanlarda yeniden başladığı tespit edilen yangınların mevkileri, devam etmekte olan yangınların sınırları ve ilerleme istikametleri gerçek zamanlı olarak hassas koordinat ile Orman Genel Müdürlüğüne bildirildi. Koordineli çalışma ile yangınların daha fazla yayılmadan önlenmesine katkı sağlandı.

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Deniz Kuvvetlerine ait İHA’lar ile bugüne kadar Muğla'da 19, Manisa'da 2, Antalya'da 8, Balıkesir'de 2, Çanakkale'de 5, İzmir'de 2, Konya'da 2, Aydın'da 1, Isparta'da 1, Denizli'de 1, Burdur'da 1, Uşak'ta 1 olmak üzere toplam 45 yangın tespit edildi.

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