Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO seferleri iptal Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte o seferler...

Haber Merkezi 19 Kasım 2020, 09:09 Son Güncelleme: 19 Kasım 2020, 09:15 İHA