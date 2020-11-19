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Gündem Deniz ulaşımına fırtına engeli İDO ve BUDO seferleri iptal
İSTANBUL

Deniz ulaşımına fırtına engeli: İDO ve BUDO seferleri iptal

Meteorolojinin günlerdir yaptığı uyarıların ardından bu sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları sebebiyle yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İşte o seferler...

Haber Merkezi İHA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün olumsuz hava durumu ve fırtına uyarısının ardından Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle İDO ve BUDO, 19 Kasım Perşembe günü yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İDO’nun iptal ettiği seferler şöyle:


07:45 Kabataş-Kadıköy-Bursa
07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

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BUDO’da iptal edilen seferler şöyle:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
09:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

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