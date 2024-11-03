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Deniz ulaşımına hava engeli: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına hava engeli: Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

08:143/11/2024, Pazar
AA
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Bursa ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.


İptal edilen seferler

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 08.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 13.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.




#Bursa
#Deniz Otobüsü
#iptal seferler

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