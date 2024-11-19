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Deniz ulaşımına sis engeli: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Deniz ulaşımına sis engeli: İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

09:2619/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
AA
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İstanbul Boğazı
İstanbul Boğazı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin sis nedeniyle askıya alındığını bildirdi.


Bakanlıktan İstanbul Boğazı trafiğine ilişkin açıklama yapıldı.


Açıklamada, boğazdaki gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.




#gemi trafiği
#İstanbul Boğazı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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