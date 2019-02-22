Gündem Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi
İSTANBUL

İstanbul'da Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi

İstanbul'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Şehir Hatları, deniz ulaşımında bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

Haber Merkezi IHA
İstanbul Boğazı'nda vapur seferi
İstanbul Boğazı'nda vapur seferi

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de etkili oldu. Sis nedeniyle Şehir Hatlarının bazı seferleri iptal edildi.

YOĞUN SİS SEFERLERİ ETKİLEDİ

İstanbul’da birkaç gündür etkili olan sis, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Şehir Hatları, yoğun sis nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Değerli yolcularımız, Sarıyer-Rumelikavağı-Anadolukavağı ve İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferlerimiz yoğun sis nedeniyle yapılamamaktadır.” İfadelerine yer verildi.

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