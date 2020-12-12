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Gündem Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor Komşu olduk neredeyse
ANTALYA

Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor: Komşu olduk neredeyse

Antalya’nın Serik ilçesinde geçtiğimiz günlerde deniz üzerinde kırmızı bir ışık süzmesi şeklinde ortaya çıkan ve görenleri heyecanlandıran görüntü yeniden yaşandı. Otel çalışanı görüntünün bu kez de denizden çıktığını belirterek, "Her gün karşılaşmamız devam ediyor. 8 gündür çıkıyor. Komşu olduk neredeyse" diye konuştu.

Haber Merkezi İHA
Kırmızı bir ışık süzmesi şeklinde ortaya çıkan ve görenleri heyecanlandıran görüntü yeniden yaşandı.
Kırmızı bir ışık süzmesi şeklinde ortaya çıkan ve görenleri heyecanlandıran görüntü yeniden yaşandı.

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde görevli olan Ali Can, "Daha önce medyaya düşen haberde bir cisim gördüğümü söylemiştim. Bu cismi gören kameralar gece görüş ve ısıyı algılayabilen kameralardır. Bu cisim net olarak çıplak gözle gözükmüyor. Sahile indim, ne telefonun kamerası ile ne de çıplak göremedim. Onun yaymış olduğu kırmızı ışığı kamera ya ısısını ya da enerjisini algılıyor. Işığın denizin üzerinde ya da içinden çıkarken yine kameralara takıldı" diye konuştu.

Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı
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Deniz üzerinde gördüğü cisim, otel çalışanını heyecanlandırdı

Can, "Bu görüntü 9 gündür zaman zaman belli aralıkla ortaya çıkıyor. Bunu her gün takip ediyorum Çıplak gözle görünmüyor sadece ısı veya ışık yayıyor. Bu gördüklerim kafamı karıştırıyor ama artık alıştım.

İHA
Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde görevli olan Ali Can görüntüleri gösterdi.
  • İlk zamanlar biraz heyecan yaptı. Bazen diyorum gelin çay kahve içecek moda geldik neredeyse her gün birbirimize bakışıyoruz. Her gün karşılaşmamız devam ediyor. 8 gündür burada. Ayın 3’ünden itibaren 1 haftadır komşu olduk neredeyse" dedi.

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