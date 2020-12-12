Deniz üzerinde belli aralıklarla ortaya çıkıyor, çıplak gözle seçilemiyor: Komşu olduk neredeyse

Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde görevli olan Ali Can, "Daha önce medyaya düşen haberde bir cisim gördüğümü söylemiştim. Bu cismi gören kameralar gece görüş ve ısıyı algılayabilen kameralardır. Bu cisim net olarak çıplak gözle gözükmüyor. Sahile indim, ne telefonun kamerası ile ne de çıplak göremedim. Onun yaymış olduğu kırmızı ışığı kamera ya ısısını ya da enerjisini algılıyor. Işığın denizin üzerinde ya da içinden çıkarken yine kameralara takıldı" diye konuştu.

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Can, "Bu görüntü 9 gündür zaman zaman belli aralıkla ortaya çıkıyor. Bunu her gün takip ediyorum Çıplak gözle görünmüyor sadece ısı veya ışık yayıyor. Bu gördüklerim kafamı karıştırıyor ama artık alıştım.

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İHA Serik ilçesi Boğazkent Mahallesinde 5 yıldızlı bir otelde görevli olan Ali Can görüntüleri gösterdi.

İlk zamanlar biraz heyecan yaptı. Bazen diyorum gelin çay kahve içecek moda geldik neredeyse her gün birbirimize bakışıyoruz. Her gün karşılaşmamız devam ediyor. 8 gündür burada. Ayın 3’ünden itibaren 1 haftadır komşu olduk neredeyse" dedi.

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