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Gündem Denizde bulunan paketlerden at nalı, mermer ve kağıt parçaları çıktı
ANTALYA

Denizde bulunan paketlerden at nalı, mermer ve kâğıt parçaları çıktı

Denizde bulunan paketlerden at nalı, mermer ve kâğıt parçaları çıktı

Antalya'da denizden çıkartılan 2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.

Haber Merkezi DHA
Antalya'da denizden fileye sarılı iki paket çıktı.
Antalya'da denizden fileye sarılı iki paket çıktı.

Ailesiyle birlikte öğle saatlerinde Konyaaltı Sahili'ne gelen bir kişi, çocuğunun denize düşen oyuncağının peşinden gittiğini gördü. Oyuncağı almak için daldığı denizde 2 metre aralıkla fileye sarılı iki paket gören adı açıklanmayan kişi, bu paketleri kıyıya çıkarttı.

DHA
Polis denizden çıkanları görünce vatandaşları çevreden uzaklaştırdı.

İple bağlı paketlerden şüphelenen kişinin haber vermesi üzerine sahile Antalya Emniyeti Terörle Mücadele ekipleri geldi. Ekipler, çevredeki vatandaşları paketlerden uzaklaştırdı.

DHA
2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.
  • Ekiplerin incelediği iki paketten, Arapça ve İbranice yazılı bir mermer, üzerinde yazılar bulunan iki at nalı ve Arapça yazıların olduğu kağıtlar bulundu.

Polis ekipleri paketlerden çıkan malzemeleri incelemek üzere götürdü.

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