Denizde bulunan paketlerden at nalı, mermer ve kâğıt parçaları çıktı Denizde bulunan paketlerden at nalı, mermer ve kâğıt parçaları çıktı Antalya'da denizden çıkartılan 2 paketten, üzerinde yazıların bulunduğu at nalı, mermer ve Arapça yazılı çeşitli kâğıt parçaları çıktı.

Haber Merkezi 04 Haziran 2020, 14:33 Son Güncelleme: 04 Haziran 2020, 14:48 DHA