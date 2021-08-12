Gündem Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarpan müteahhit tutuklandı
ANKARA

Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarpan müteahhit tutuklandı

Balıkesir’de sürat teknesiyle Elvan Fırat Taşdöğen’e (46) çarparak ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ender Küçük (51), itiraz üzerine yeniden gözaltına alındı. Küçük, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Merkezi DHA
Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarpan müteahhit tutuklandı
Elvan Fırat Taşdöğen - Ender Küçük

Ankara’dan ailesiyle tatil için Balıkesir’in Erdek ilçesi Sahil Mahallesi’ndeki yazlık evlerine gelen Elvan Fırat Taşdöğen, geçen hafta cumartesi günü Çuğra sahilinde denize girdi. Bu sırada Ender Küçük, iddiaya göre sürat teknesiyle yanaştığı iskeleden güvenlik çemberine yakın bir şekilde hızla hareket etti.

Ender Küçük’ün kullandığı tekne, yaklaşık 50 metre mesafede yüzen 3 kişiden Elvan Fırat Taşdöğen’e çarptı. Denizde hareketsiz kalan Taşdöğen’e yakındaki teknenin sahibi yardım etti. Sahildekilerin denizden çıkardığı Elvan Fırat Taşdöğen için ambulans çağırıldı.

Kolu kırıldığı belirlenen Taşdöğen, kaldırıldığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi’nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Ender Küçük
DHA
Ender Küçük

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Evli ve bir çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen’in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp Ankara'da toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan müteahhit ve amatör lig ekiplerinden 1923 Mustafakemalpaşa Spor Kulübü'nün eski başkanı Ender Küçük, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Elvan Fırat Taşdöğen
DHA
Elvan Fırat Taşdöğen

SAVCILIK OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTI

Jandarma ekipleri, Ender Küçük'ün kullandığı sürat teknesine el koydu, Cumhuriyet Savcısı ise bilirkişiler eşliğinde keşif yapıp, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu.

DHA

Yapılan itiraz üzerine Ender Küçük, polis ekiplerince Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tekrar gözaltına alındı. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Küçük, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak Bursa'da cezaevine gönderildi.

Sürat teknesi faciaya neden oldu
GÜNDEM
Sürat teknesi faciaya neden oldu

'Bunun adı cinayet': Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarptı serbest kaldı
FOTOĞRAF 12
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Ankara'da yaşayan 1 çocuk annesi Elvan Fırat Taşdöğen, ailesi ile birlikte tatil için gittiği Erdek'te 7 Ağustos akşamı denize girdi. Taşdöğen'e denizde yüzdüğü sırada E.K'nın kullandığı sürat teknesi çarptı.
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Denizden çıkarılarak ambulansla Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Elvan Fırat Taşdöğen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Taşdöğen'in cenazesi Ankara'ya getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Tekneyi kullanan E.K gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı.
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SERBEST BIRAKILMASINA TEPKİ <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi.
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'SADECE ADALET İSTİYORUZ' <br><br> Aydın Taşdöğen, E.K.'nin tehlikeli bir alanda seyrettiğini belirterek, Son sürat seyrediyorsun. Düşünebiliyor musunuz; 30 ya da 50 kilometrelik bir hız limiti olan kalabalık bir bölgede 150 kilometre hızla gidiyorsunuz. Sürat teknelerinin ne kadar derinden seyretmesi gerektiğini bilmiyorum. Bunun herhalde bir kanunu bir tüzüğü vardır. Bütün denizlerimizde, tatil yerlerinde bir şamandıra vardır ve o 200 metre açıktadır. Onun alanına bunlar giremez. Erdek'te böyle bir şamandıra yok. Güvenlik şamandırası yok. Sadece adalet istiyoruz diye konuştu.
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'CİĞERİMİZ YERİNDEN SÖKÜLMÜŞ' <br><br> Elvan Fırat Taşdöğen'in kardeşi Güner Fırat ise Bir insanın yaşam hakkını elinden almak bu kadar ucuz olmamalı. Kanunlar neden vardır; mazlumun hakkını korumak için vardır. Adalete güvenmek istiyoruz. İçimiz yanıyor. Ne yediğimiz belli, ne içtiğimiz belli. Kalbimiz yerinden sökülmüş, ciğerimiz yerinden sökülmüş, perişanız. Bu memlekette ölen sadece öldüğü ile kalmamalı...
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Hangi ruh hali ile hangi ruh sağlığı ile o kadar alanda, insanların ayakta durup sohbet ettiği bir alana son sürat geliyor? Biz adalet istiyoruz. Bu insanın en ağır cezayı alması için elimizden ne geliyorsa hukuki yoldan yapacağız. Bir üst mahkemeye itiraz edeceğiz. Bu insanın tutuklu yargılanması için elimizden gelen her şeyi yapacağız ifadesini kullandı.
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'Bunun adı cinayet'
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'Bunun adı cinayet'
Title
'Bunun adı cinayet'
Title
'Bunun adı cinayet'
Title
'Bunun adı cinayet'
Title
'Bunun adı cinayet'
'Bunun adı cinayet': Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarptı serbest kaldı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, denizde yüzdüğü sırada sürat teknesinin çarpması sonucu yaşamını yitiren ve cenazesi Ankara'da toprağa verilen Elvan Fırat Taşdöğen'in (46) eşi Aydın Taşdöğen ile kardeşi Güner Fırat, tekneyi kullanan E.K.'nin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Eşinin mezarı başında gözyaşı döken Aydın Taşdöğen (58), "Bunun adı cinayet. Başka türlü açıklanamaz. Biz cenazemizi defnetmeden serbest bırakıldığını öğreniyoruz. İçimiz yanıyor" dedi.


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