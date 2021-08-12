Denizde yüzen kadına sürat teknesiyle çarpan müteahhit tutuklandı

'SADECE ADALET İSTİYORUZ' <br><br> Aydın Taşdöğen, E.K.'nin tehlikeli bir alanda seyrettiğini belirterek, Son sürat seyrediyorsun. Düşünebiliyor musunuz; 30 ya da 50 kilometrelik bir hız limiti olan kalabalık bir bölgede 150 kilometre hızla gidiyorsunuz. Sürat teknelerinin ne kadar derinden seyretmesi gerektiğini bilmiyorum. Bunun herhalde bir kanunu bir tüzüğü vardır. Bütün denizlerimizde, tatil yerlerinde bir şamandıra vardır ve o 200 metre açıktadır. Onun alanına bunlar giremez. Erdek'te böyle bir şamandıra yok. Güvenlik şamandırası yok. Sadece adalet istiyoruz diye konuştu.