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MUĞLA

Muğla haberleri... Denizden çıktı: Muğlalı balıkçılar gözlerine inanamadı

Denizden çıktı: Muğlalı balıkçılar gözlerine inanamadı

Muğla'nın Datça ilçesinde ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen 'salpa maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Datça'da görülen deniz canlısı
Datça'da görülen deniz canlısı

Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecana neden oldu.

İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti.

Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.

Canlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde incelemeye alındı. Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, canlının, 'tulumlular' grubuna dahil olan, sularda sürüklenen organizma salpa (jelatinli zooplanktonik) olduğunu açıkladı.

Bu canlının fıçı şeklindeki vücutlarının saydam olduğunu söyleyen Killi, "Süzerek beslenen bu canlılar suyu pompalayarak hareket edebilir. Fitoplankton dediğimiz mikroskobik alglerle ve bakterilerle beslenirler. İlkbaharda fitoplankton çoğalmasını takiben bu canlıların da sayıları artar ve onlarcası bir araya gelerek uzun zincirler şeklinde koloniler oluştururlar. Koloniler birlikte hareket eder ve beslenirler. Akıntılarla ya da beslenme amacıyla kıyılarda sık görülebilirler. İnsanlara herhangi bir zararları yoktur. Oluşan kolonilerin ömürleri uzun sürmez, fitoplankton miktarı azaldığında salplerin sayılarında da azalma görülür. İstavritgiller (trachurus) ve mezgit türleri, kaplumbağalar, deniz kuşları, ton balıkları ve denizanaları salpleri besin olarak tüketirler" dedi.

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Denizden çıktı: Muğlalı balıkçılar gözlerine inanamadı
FOTOĞRAF 6
Title
Datçalı balıkçılar tarafından deniz üzerinde ilk kez görülen, denizanasına benzeyen bir canlı türü heyecana neden oldu.
Title
İlçe merkezinde, Akdeniz kıyısındaki limanda bağlı bulunan gezi ve balıkçı teknelerinin arasında fark edilen ve turuncu renkli tespih tanesini andıran bölümleri dışında tümüyle şeffaf olan canlıların, birbirleriyle bağlantılı zincir şeklinde hareket ediyor olmaları dikkat çekti.
Title
Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen Salpa Maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.
Title
Görüntüler üzerinden canlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nde incelemeye alındı.
Title
Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Temel Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Nurçin Killi, canlının, 'tulumlular' grubuna dahil olan, sularda sürüklenen organizma salpa (jelatinli zooplanktonik) olduğunu açıkladı.
Title
Bu canlının fıçı şeklindeki vücutlarının saydam olduğunu söyleyen Killi, Süzerek beslenen bu canlılar suyu pompalayarak hareket edebilir. Fitoplankton dediğimiz mikroskobik alglerle ve bakterilerle beslenirler. İlkbaharda fitoplankton çoğalmasını takiben bu canlıların da sayıları artar ve onlarcası bir araya gelerek uzun zincirler şeklinde koloniler oluştururlar. Koloniler birlikte hareket eder ve beslenirler. Akıntılarla ya da beslenme amacıyla kıyılarda sık görülebilirler. İnsanlara herhangi bir zararları yoktur. Oluşan kolonilerin ömürleri uzun sürmez, fitoplankton miktarı azaldığında salplerin sayılarında da azalma görülür. İstavritgiller (trachurus) ve mezgit türleri, kaplumbağalar, deniz kuşları, ton balıkları ve denizanaları salpleri besin olarak tüketirler dedi.
Denizden çıktı: Muğlalı balıkçılar gözlerine inanamadı
Muğla'nın Datça ilçesinde ilk kez görülen denizanasına benzeyen şeffaf deniz canlısı dikkat çekti. Canlının, 2014 yılında dünyada ilk kez Yeni Zelanda'da bir balıkçı tarafından keşfedilen 'salpa maxima'nın, bir başka türü olduğu ortaya çıktı.


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