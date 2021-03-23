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ANTALYA

Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog: Dur abla boğacaksın

Antalya'da denize düşen ismi öğrenilmeyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı. Yat limanına getirilen kişinin, sağlık görevlilerinin müdahale edeceği sırada, “Dur boğacaksın, yapma abla, üşüyorum” demesi dikkat çekti.

Haber Merkezi DHA
Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog: Dur abla boğacaksın
Antalya'da denize düşen kişi kurtarıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde, falezler üzerinde bulunan Yavuz Özcan Parkı'nda meydana geldi. Denizde bir kişinin 'imdat' çığlığını duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, denizdeki kişinin çırpındığını görerek, deniz polisine haber verdi. Deniz polisi, denizdeki kişiyi bota alarak, Kaleiçi'nde bulunan Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Antalya'da denize düşen ismi öğrenilmeyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.
DHA
Antalya'da denize düşen ismi öğrenilmeyen bir kişi, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Üşüdüğünü söyleyen kişiyi sağlık ekipleri acil durum battaniyesi ile sardı. Sedyeye alınan ismi öğrenilemeyen kişi, ambulansla Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.
DHA
Deniz polisinin kıyıya çıkarttığı kişiye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı.

Sağlık ekiplerinin boyunluk takmak istediği kişi, “Dur boğacaksın, dur yapma, boğma abla, nefes alamıyorum” demesi dikkat çekti.

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