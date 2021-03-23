Denize düşen vatandaş ile sağlık görevlileri arasında ilginç diyalog: Dur abla boğacaksın

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Bakan Çavuşoğlu: Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki pozitif gündemi sürdürmek için AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile çalışacaklarını bildirdi.