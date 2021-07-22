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DENİZLİ

İtfaiyeciler bayram ziyaretini yarıda bırakıp yangına koştu

Denizli'de Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan’ın bayram ziyaretinde bulunduğu itfaiyeciler, yangın ihbarı gelince ziyareti yarıda bırakı yardıma koştu.

Haber Merkezi İHA
Denizli haber: İtfaiyeciler bayram ziyaretini yarıda bırakıp yangına koştu
İtfaiyeciler, yangın ihbarı gelince bayram ziyaretini yarıda bırakıp yardıma koştu.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gece gündüz, bayram tatil demeden çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kalınkoz İtfaiye Teşkilatına bayram ziyareti gerçekleştirdi.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan itfaiye personeline teşekkür etti.
İHA
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan itfaiye personeline teşekkür etti.

ZİYARET ESNASINDA YANGIN İHBARI

Ziyaret esnasında Kalınkoz Mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın ihbarı üzerine ziyareti yarıda kesen itfaiye birimi, olay yerine 1 dakika içinde intikal sağladı.

Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti
HAYAT
Parmağına yüzük sıkışan kadının imdadına itfaiye yetişti

İhbar üzerine itfaiye 1 dakikada yangın yerine ulaştı.
İHA
İhbar üzerine itfaiye 1 dakikada yangın yerine ulaştı.

BELEDİYE BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçe yangını çevredeki evlere ulaşmadan yangını söndüren personele teşekkür eden Başkan Arslan, “Kalınkoz Mahallemizde itfaiye teşkilatımızın olması hem çevre mahallelerimize yakın olması hem de anında olaylara intikal etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliği acısından önemli. Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Teşkilatımıza teşekkür ederiz” dedi.

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