İtfaiyeciler bayram ziyaretini yarıda bırakıp yangına koştu

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, gece gündüz, bayram tatil demeden çalışan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kalınkoz İtfaiye Teşkilatına bayram ziyareti gerçekleştirdi.

İHA Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan itfaiye personeline teşekkür etti.

ZİYARET ESNASINDA YANGIN İHBARI

Ziyaret esnasında Kalınkoz Mahallesinde bir evin bahçesinde çıkan yangın ihbarı üzerine ziyareti yarıda kesen itfaiye birimi, olay yerine 1 dakika içinde intikal sağladı.

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İHA İhbar üzerine itfaiye 1 dakikada yangın yerine ulaştı.

BELEDİYE BAŞKANI TEŞEKKÜR ETTİ

Bahçe yangını çevredeki evlere ulaşmadan yangını söndüren personele teşekkür eden Başkan Arslan, “Kalınkoz Mahallemizde itfaiye teşkilatımızın olması hem çevre mahallelerimize yakın olması hem de anında olaylara intikal etmesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliği acısından önemli. Başta Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a ve Denizli Büyükşehir İtfaiye Teşkilatımıza teşekkür ederiz” dedi.