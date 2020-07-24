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Gündem Denizlide 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı
DENİZLİ

Denizli haberleri: 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

Denizli'de piyasa değeri 1 milyon 50 bin liralık 26 ton 200 kilogram saf bakırı, fabrikaya nakledilirken çaldıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen saf bakır sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen saf bakırlar.
Ele geçirilen saf bakırlar.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fabrikada işlenmek üzere Kocaeli'nin Hereke Limanı'ndan Denizli'ye nakledilen saf bakırı taşıyan tırlardan birinden malzemelerin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.

İnşaatta bulundu

Piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olduğu anlaşılan 26 ton 200 kilogram saf bakır, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada üzerleri brandayla örtülü halde bulundu.

Olayla ilgili çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada, saf bakırın sahibine teslim edildiği bildirildi.

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