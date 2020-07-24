Denizli'de 26 ton saf bakırı çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, fabrikada işlenmek üzere Kocaeli'nin Hereke Limanı'ndan Denizli'ye nakledilen saf bakırı taşıyan tırlardan birinden malzemelerin çalındığının bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
İnşaatta bulundu
Piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olduğu anlaşılan 26 ton 200 kilogram saf bakır, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada üzerleri brandayla örtülü halde bulundu.
Olayla ilgili çeşitli suçlardan kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bu arada, saf bakırın sahibine teslim edildiği bildirildi.