Denizli haberleri: 70 yıl aynı yastığa baş koydular bir gün arayla vefat ettiler​ 70 yıl aynı yastığa baş koydular bir gün arayla vefat ettiler Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, her ikisi de 90 yaşında olan 70 yıllık evli Fatmaana-Ahmet Demirel çifti, bir gün arayla kalp krizi geçirerek, hayata veda etti.

Haber Merkezi 12 Kasım 2020, 14:02 Son Güncelleme: 12 Kasım 2020, 14:07 DHA