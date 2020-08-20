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DENİZLİ

Denizli haberleri: Böbrek hastası eski eşini bıçakladı

Böbrek hastası eski eşini karnından bıçakladı 'namus davası' dedi

Denizli'de diyaliz tedavisinden çıkan böbrek hastası 36 yaşındaki eski eşi Naime Caylan'ı karnından bıçaklayarak yaralayan 53 yaşındaki Ali Rıza K., yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ali Rıza K., boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı Naime Caylan'ı namus meselesi nedeniyle bıçakladığını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ali Rıza K., gözaltına alındı.
Ali Rıza K., gözaltına alındı.

Antalya'da yaşayan böbrek hastası Naime Caylan ile Ali Rıza K., 11 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı. Ancak çift birlikte yaşamaya devam etti. Caylan, bir tartışmanın ardından, evden ayrılıp Denizli'de yaşayan ağabeyinin yanına geldi. Haftada 3 kez diyalize giren Caylan, dün Merkezefendi Mahallesi'ndeki diyaliz merkezine gitti. Saat 16.00 sıralarında merkezden çıkan Caylan, Ali Rıza K.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan 1 çocuk annesi yaralı olarak Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Caylan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Saldırıdan sonra kaçan Ali Rıza K. ise polis tarafından yakalandı.

DHA
Naime Caylan

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'NAMUS DAVASI' DEDİ

  • Ali Rıza K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Ali Rıza K., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Namus davası. Oğlumu kirli emellerine alet etmiş, nüfus kaydını üzerimden sildirmiş. Bir akşam, adamı beni aradı. Ben de geldim bıçakladım" dedi.

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Eski kocanın polisteki ifadesinde ise Caylan'ın başkaları ile mesajlaştığını, cep telefonuna kadın isimleriyle kayıtlı olan numaraları aradığında karşısına erkeklerin çıktığını iddia ederek, bu nedenle tartıştıklarını söylediği öğrenildi. Ali Rıza K., savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklaması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

DHA
Ali Rıza K., gözaltına alındı.
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