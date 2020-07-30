Düğünde çıkan kavga çıktı: Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi

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Avustralya Başbakanı Morrison Türkçe Kurban Bayramı mesajı yayınladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Kurban Bayramı öncesinde Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak yayınladığı mesajında, "Kutsal Kurban Bayramı’nı kutlayan herkesin bayramını kutluyorum" ifadelerini kullandı. Eyaletlerin kendi koronavirüs kurallarına göre kutlama yapmasının önemine değinen Morrison" Kutsal Kurban Geçtiğimiz yıl bu zamanlar, Müslüman toplumun Avustralya’nın kültürel yapısına getirmiş olduğu saygınlık ve nezaketin büyük zenginliğinden söz etmiştim. O zamanlar hiçbirimiz son aylarda yaşadığımız sorunlarla mücadelede bu erdemlerin ne kadar önemli olduğunu öngöremezdi. Bu zor dönemdeki anlayışınız ve çabalarınız için sizlere derin şükranlarımı sunarım" ifadelerini kullandı.