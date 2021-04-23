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Gündem Denizlide bir kişi elinde serum kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı Söyledikleri sağlıkçı ve polisleri güldürdü
DENİZLİ

Denizli haberleri: Elinde serum kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı

Denizli'de bir kişi elinde serum kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı: Söyledikleri sağlıkçı ve polisleri güldürdü

Denizli'de tedavisinin devam ettiği hastaneden elindeki serum ve kolundaki damar yoluyla kaçan hasta, çarşıda dolaşırken bekçilere yakalandı. Polis ve sağlıkçılara kaçışını haklı göstermeye çalışan firari hastanın, "Hastanede nefes alamadım, darlandım. Mecburen arka taraftan kaçtım" şeklindeki samimi itirafları gülümsetti.

Haber Merkezi İHA
Denizli haberleri: Elinde serum kolunda damar yoluyla hastaneden kaçtı
Ahmet Gözüm

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm, KOAH ve mide kanseri şikayetleriyle müracaat ettiği Denizli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede rahat edemeyen Gözüm, nefes alamadığını ifade ederek doktorlardan izin istedi. Tedavisi devam ettiği için hastaneden ayrılması uygun görülmeyen Gözüm, çareyi hastaneden kaçmakta buldu. Gizlice yattığı servisten çıkan Gözüm, güvenlik görevlilerini de geçerek hastanenin arka tarafından kaçtı.

Bekçilerin dikkatinden kaçamadı

Kolundaki damar yoluna halen akmakta olan serum poşetiyle birlikte kentin en işlek noktası Bayramyeri Meydanı’nda dolaşmakta olan Ahmet Gözüm, yaya devriye görevini yerine getiren çarşı ve mahalle bekçilerinin dikkatinden kaçamadı. Gözüm’ü durdurup bir banka oturtan bekçiler, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine hastaneden niçin kaçtığını anlatan 52 yaşındaki Ahmet Gözüm’ün samimi itirafları renkli görüntüler oluşturdu.

Hastaneden kaçışıyla ilgili içten itiraflarda bulunan Gözüm, "Hastaneden kaçtım. Bende KOAH ve mide kanseri hastalığı var sayın ağabeyim. Hastanede nefes alamadım, darlandım. İzin istedim. Doktorlar ve güvenlikçiler bırakmak istemedi. Mecburen arka taraftan kaçtım. Kolumdaki serumla birlikte kaçtım" dedi.

"Çektiğim acıları biliyor musun ağabey"

Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından çağrılan ambulansta sağlık ekibine teslim edilen Gözüm, hastaneden kaçışının kendince haklı savunmalarına devam etti.

Tedavisi bitmeden hastaneden ayrılmasının sağlığı için yanlış olduğu aktarılmaya çalışılan Gözüm, "Bende mide kanseri var. Benim çektiğim acıları sen biliyor musun ağabey. Hepinizden Allah razı olsun ama ben KOAH hastasıyım" diyerek, kendisini haklı çıkarmaya çalıştı.


Serum poşetini elinde taşıması nedeniyle damar yoluna bir miktar kan biriktiği görülen Ahmet Gözüm, ambulansta yapılan ilk tedavisinin ardından ifade işlemleri için polis ekibine teslim edildi. Ekip otosuyla karakola götürülen Gözüm, ifadesinin alınmasının ardından yarım kalan tedavisine devam edilmesi için yeniden hastaneye götürüldü.

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