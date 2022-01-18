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DENİZLİ

Denizli'de esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Denizli’de aynı mahallede park halindeki yaklaşık 30 aracın plakalarını kopartarak çalan hırsız, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Plaka hırsızı ifadesinde 'satmak için çaldım' dediği ortaya çıktı.

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Haber Merkezi İHA
Denizli haberleri: Esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı
Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Denizli'deki olay, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde farklı saat ve günlerde ardı ardına yaklaşık 30 araç plakası çalan hırsızın hurdacılık yapan Emin B., olduğu tespit edildi.

İHA

Polis ekipleri harekete geçerek kısa sürede yakaladı. Mahallenin korkulu rüyası haline gelen plaka hırsızı Emin B.’nin alınan ifadesinde 'alüminyum değerinde satmak için çaldım' dediği öğrenildi.

İHA

İlk önce Turan Güneş Caddesi ardından ara sokaklarda ve Halk Caddesi üzerinde bulunan araçların plakasını çalan Emin B., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA
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