Denizli'de esrarengiz plaka hırsızı hurdacı çıktı

Devlet Bahçeli'den Enes Kara intiharına ilişkin: Siyasi önyargılarla istismar edilerek mütedeyyin insanlarımıza karşı intikam aracına dönüştürüldü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Enes Kara isimli tıp öğrencisinin intiharına yönelik açıklamalarda bulunan Bahçeli, 'Enes Kara isimli öğrencinin intiharı, siyasi ve ideolojik önyargılarla istismar edilmiştir. Bahanesi ne olursa olsun bir gencimizin intihar etmesi bizleri derinden üzmüştür.



Söz konusu intihar olayı, menfur bir siyasi hesaplaşmaya konu edilerek muhafazakar ve mütedeyyin insanlarımıza karşı husumetle perçinleşmiş intikam aracına dönüştürüldü. Bu insanı, vicdani değildir.



CHP ve malum yoldaş medyasının sürekli gündemde tuttuğu bu olay, kolektif bir saldırı haline getirilmiştir. Kimin inanıp inanmadığı bizim merak sahamız içinde değildir. Herkesin inanç hürriyetini yaşamaya hakkı vardır. Kimsenin avukatı değiliz. Ama konu dinimiz olunca gözümüzü daldan budaktan sakınmayız.' dedi.

