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Gündem HES kodu olmadan yolcu taşıdılar 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi
DENİZLİ

Denizli haberleri: HES kodu olmadan yolcu taşıdılar: 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi

HES kodu olmadan yolcu taşıdılar: 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi

Koronavirüs nedeniyle denetimler devam ediyor. Denizli’de gerçekleştirilen şehirler arası yolcu otobüsü denetimlerinde 2 firma Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan yolcu kabul etti. Firmanın otobüslerine idari cezası verildi. Ayrıca 10 günlük süre ile seferlerinden men edildi.

Haber Merkezi İHA
2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi.
2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi.

Denizli’de 14 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasından yapılan denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayan 2 otobüs firmasının 2 aracına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmaksızın şehirler arası yolcu kabul etmesinden dolayı cezai işlem uygulandı.

11 Eylül 2020 tarihli Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı’nın ilgili maddesi gereğince Pamukkale Kaymakamlığı tarafından idari para cezası ve 10 gün süre ile seferlerinden men edildiği öğrenildi. Korona virüs ile mücadelede gereken tüm denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

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