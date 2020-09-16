HES kodu olmadan yolcu taşıdılar: 2 farklı firmanın 2 otobüsü 10 gün men edildi

Denizli’de 14 ile 15 Eylül 2020 tarihleri arasından yapılan denetimlerde toplum sağlığını hiçe sayan 2 otobüs firmasının 2 aracına Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmaksızın şehirler arası yolcu kabul etmesinden dolayı cezai işlem uygulandı.

11 Eylül 2020 tarihli Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararı’nın ilgili maddesi gereğince Pamukkale Kaymakamlığı tarafından idari para cezası ve 10 gün süre ile seferlerinden men edildiği öğrenildi. Korona virüs ile mücadelede gereken tüm denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

KORONAVİRÜS Karantinada olması gereken kişi otogara bilet almaya gitti HES kodu sayesinde yakalandı