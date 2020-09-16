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Gündem Piknik alanında tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı Çantasından tarihi eserler çıktı
DENİZLİ

Denizli haberleri: Piknik alanında tarihi eser satmaya çalışırken JASAT’a yakalandı

Piknik alanında tarihi eser satmaya çalışırken yakalandı: Çantasından tarihi eserler çıktı

Denizli'de şaşkın veren olay yaşandı. Piknik alanında vatandaşlara tarihi eser satmaya çalışan 50 yaşındaki şahıs JASAT tarafından yakalandı. Yapılan aramada şahsın çantasından Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.
Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.

Olay, Honaz ilçesi ve mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Göz Piknik alanında ve mahallelerde vatandaşlara tarihi kandil satmaya çalışan 50 yaşındaki E.Ö. isimli şahıs jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından fiziki takibe alındı.

Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe
GÜNDEM
Tarihi eser kaçakçılarına büyük darbe

Piknik alanına gelen ve tarihi eser satmaya çalışan E.Ö.’ye yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde aramada Roma dönemine ait olduğu tespit edilen 44 adet kandil ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Şahsın işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.

Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.

Roma dönemine ait 44 adet kandil ele geçirildi.
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