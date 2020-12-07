Denizli haberleri: Toprak altına gömdüğü 300 bin liralık uyuşturucu madde ile yakalandı Toprak altına gömdüğü 300 bin liralık uyuşturucu madde ile yakalandı Denizli’de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı. 2 uyuşturucu tacirinin dağlık alanda ağaç dibine sakladığı piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu madde ile yakalandı.

Haber Merkezi 07 Aralık 2020, 17:42 Son Güncelleme: 07 Aralık 2020, 17:45 İHA