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Gündem Toprak altına gömdüğü 300 bin liralık uyuşturucu madde ile yakalandı
DENİZLİ

Denizli haberleri: Toprak altına gömdüğü 300 bin liralık uyuşturucu madde ile yakalandı

Toprak altına gömdüğü 300 bin liralık uyuşturucu madde ile yakalandı

Denizli’de dağlık alana uyuşturucu madde gizleyen 2 şüpheli Narkotik timleri tarafından takibe alındı. 2 uyuşturucu tacirinin dağlık alanda ağaç dibine sakladığı piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan uyuşturucu madde ile yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Narkotik ekipleri tarafından bulunan değeri 300 bin lira olan uyuşturucu.
Narkotik ekipleri tarafından bulunan değeri 300 bin lira olan uyuşturucu.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri 2 şüpheliyi takibe aldı. Fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliler, sık sık dağlık alana giderek sakladıkları uyuşturucuyu sattıkları tespit edildi. 2 uyuşturucu tacirini yakalamak için narkotik timleri düğmeye bastı. Narkotik timleri dağlık alana geldikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin geldikleri araç ve uyuşturucu maddeleri sakladıkları ağaç dibinde yapılan aramalarda ise ortaya çıkan görüntü herkeste şaşkınlık uyandırdı.

  • Piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan 3 bin 27 kilogram esrar maddesi araç ve toprak altına gömülü halde bulunurken, hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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